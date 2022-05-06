72-й день войны. Зеленский советует не поддаваться на ядерный шантаж Кремля

час назад

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Автор фото, Getty Images

Жителей Мариуполя просят готовиться к эвакуации

Власти Украины говорят об очередной попытке эвакуировать мирных жителей, которые много недель укрываются на предприятии "Азовсталь".

Предыдущие попытки эвакуации срывались, как утверждает украинская сторона, по вине российских военных, которые не выполняют условия прекращения огня.

Как утверждают бойцы батальона "Азов", удерживающие территорию завода, сегодня российские войска обстреляли из противотанкового оружия машину, предназначенную для вывоза людей.

Позже агентство РИА со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что с территории завода "Азовсталь" все же было эвакуировано 12 мирных жителей, в том числе дети.

По некоторым данным, в подвалах "Азовстали" могут оставаться до 200 гражданских лиц, включая по меньшей мере 20 детей.

Одновременно готовится очередная попытка вывоза людей из самого Мариуполя. Как сообщила в "Фейсбуке" заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук, эвакуация из Мариуполя в Запорожье должна состояться 6 мая.

Ожидается, что автобусы ООН и Красного Креста смогут прибыть в Мариуполь в субботу утром.

Зеленский призывает не поддаваться на ядерный шантаж Кремля

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ожидается, что во время парада по случаю Дня победы Путин вновь напомнит Западу о ядерном потенциале России

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В своем выступлении по видеосвязи в лондонском Королевском институте международных отношений Чатем-Хаус, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрушение Мариуполя - это пример того, как пытки и голод применяются в качестве инструментов войны.

По его словам, российские военные бесчеловечно и жестоко обращаются с теми, кто находится в Мариуполе.

"Смерть причиняет не война, это не военная операция, это пытка, которая доводит до смерти, это - терроризм и ненависть", - сказал Зеленский.

Президент Украины также призвал не поддаваться на ядерный шантаж Кремля.

"Россия открыто говорит о ядерном оружии, о времени, за которое российские ракеты могут достичь европейских городов, - отметил он. - Они делают это потому, что ощущают свою безнаказанность. Россия шантажирует Европу своими угрозами".

Россия полагает, что ее не призовут к ответу за военные преступления, подчеркнул президент Украины и призвал Запад показать Кремлю, что это не так, и что отвечать придется.

Amnesty International хочет призвать к ответу всех виновных в военных преступлениях в Украине

Автор фото, Getty Images

Британское отделение международной правозащитной организации Amnesty International опубликовало доклад, в котором задокументированы десятки случаев убийства мирных граждан в Буче, Бородянке и других населенных пунктах Украины в результате обстрелов и бомбардировок, а также непосредственно российскими военнослужащими.

Доклад основан на свидетельствах очевидцев, детальном изучении улик, а также на документах, брошенных при отступлении самими российскими военными.

За 12 дней расследования сотрудники Amnesty побывали в украинских городах, где совершались преступления, и опросили 45 человек, которые лично наблюдали или знают из первых рук об убийствах родственников или соседей российскими солдатами и еще 39 человек, которые пережили или видели обстрелы жилых зданий в Бородянке 1 и 2 марта, в результате которых погибло не менее 40 мирных граждан.

Следователи Amnesty выяснили также, что в городе Буча в период с 4 по 19 марта по крайней мере пятеро мужчин были расстреляны без суда и следствия российскими военными.

"Жизненно необходимо, чтобы все виновные, включая командование, были привлечены к ответственности", - заявила в связи с этим генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По данным ООН, за время войны в Украине погибло уже более 3200 человек

Как следует из последнего отчета ООН, за время военных действий в Украине погибло по меньшей мере 3280 мирных жителей и 3451 человек был ранен. Среди погибших - более 230 детей.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в отчете.

Впрочем, эксперты ООН отмечают, что реальные цифры погибших могут оказаться значительно выше, поскольку информацию, поступающую из зоны боевых действий, еще предстоит проверить и оценить.