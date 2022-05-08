Еще более пропекинский: новым главой администрации Гонконга "избран" бывший силовик Джон Ли

34 минуты назад

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Автор фото, Anthony Kwan/Getty Images Подпись к фото, Бывший силовик, а ныне глава Гонконга Джон Ли

Коллегия выборщиков Гонконга, в которую входят лояльные Пекину люди, подавляющим большинством голосов избрала на пост главы администрации единственного имевшегося кандидата - бывшего секретаря по вопросам безопасности Джона Ли. Его назначение еще должны одобрить в Пекине, однако это будет чистой формальностью. Власти КНР уже объявили, что его победа стала наглядной демонстрацией демократического духа Гонконга, а сам он пообещал сосредоточить внимание на поддержании законности и порядка в этом экономическом и финансовом центре Китая, где долгое время продолжались протесты с требованием сохранения демократии.

Выступая после голосования, Джон Ли заявил, что видит свою "историческую миссию" в том, чтобы открыть новую главу в жизни Гонконга, и дал обещание объединить жителей бывшей британской колонии, сделать Гонконг более конкурентоспособным и вновь начать играть роль моста между Китаем и остальным миром.

Впрочем, несмотря на заявления Пекина о проявлении демократии при выборе нового главы Гонконга, лишь малая толика жителей города с населением в 7,4 млн смогла озвучить свои чаяния.

Силовой подход к демократии

Автор фото, Anthony Kwan/Getty Images

Выборы проходили в обстановке повышенных мер безопасности, полиция внимательно следила за тем, чтобы рядом не было даже небольших групп протестующих.

Бывший силовик, Ли принимал активное участие в насаждении в Гонконге жесткого режима в соответствии с новым законом о национальной безопасности, по которому многие представители продемократического движения были арестованы, гражданские группы разогнаны, а либеральные СМИ закрыты или запрещены.

Хотя на Западе, в том числе в США, считают, что новое законодательство о государственной безопасности, введенное в 2020 году на волне массовых протестов, подрывает гражданские свободы жителей этой территории, Ли всячески поддерживает точку зрения Пекина о необходимости такого закона для восстановления стабильности, нарушенное, по мнению китайских властей, в результате продолжительных продемократических протестов. При этом он всячески избегает отвечать на вопрос, намерен ли он попытаться найти общий язык и примириться с представителями оппозиции.

По мнению некоторых критиков, попыткам Джона Ли вернуть Гонконг на международную арену как надежный и относительно независимый финансовый центр могут помешать наложенные на него лично в 2020 году американские санкции.