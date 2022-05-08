74-й день войны. Защитники "Азовстали" не намерены сдаваться

37 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Эвакуация гражданских лиц с "Азовстали" было согласована ООН и Красным Крестом

Защитники"Азовстали": мы - свидетели военных преступлений России

Украинские власти подтвердили, что продолжавшаяся всю неделю операция по эвакуации мирных жителей, укрывавшихся в подземных убежищах на "Азовстали" и организованная благодаря усилиям ООН и Красного Креста, успешно завершена.

Сам Владимир Зеленский сообщил о 300 эвакуированных женщинах, детях и пожилых людях, цифры других гуманитарных агентств разнятся, но все сходятся в том, что гражданских на "Азовстали" не осталось. Сейчас усилия сосредоточены на эвакуации с территории завода всех раненых и медиков.

Между тем бойцы "Азова" на пресс-конференции по видеосвязи рассказали о том, что их ожидает.

Подпись к фото, Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар и офицер разведки Илья Самойленко

"Все мы, военный контингент Мариупольского гарнизона, являемся свидетелями военных преступлений, совершенных Россией. - подчеркнул он. Сдача в плен - это не выход, потому что Россия не заинтересована в том, чтобы мы выжили".

"Мы продолжим сражаться, пока мы живы", - заявил в свою очередь замкомандира "Азова" капитан Святослав Паламар, еще раз призвав международное сообщество оказать помощь с вывозом раненых.

Президент Зеленский: зло вернулось в Украину

Автор фото, Reuters

В своем эмоциональном воскресном обращении по случаю годовщины окончания Второй мировой войны (Дня памяти и примирения) Владимир Зеленский сравнил вторжение России в Украину с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны.

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: "Никогда снова?" Расскажите об этом Украине", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Россия устроила в Украине кровавую реконструкцию нацизма, но никакое зло не избежит ответственности и не сможет укрыться в бункере.

Сегодня же президент России Владимир Путин направил телеграммы лидерам нескольких стран, включая самопровозглашенные ДНР и ЛНР, Абхазию и Южную Осетию, а также "народам Грузии и Украины", в которых поздравил их с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В телеграммах главам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Путин сообщил, что сегодня российские военнослужащие, "как и их предки, сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны" и воспользовался фразой Сталина "Победа будет за нами".

Удар по школе в Луганской области: власти говорят о гибели десятков людей

Автор фото, State Emergency Services Подпись к фото, Спасатели в Белогоровке

Как сообщил глава местной администрации Сергей Гайдай, в результате авиаудара в субботу вечером по школе в поселке Белогоровка в Луганской области могли погибнуть десятки людей.

В школе, по его словам, пряталось около 90 человек, почти все сельчане, не успевшие эвакуироваться. Из-под завалов удалось достать 30 человек, среди них семь раненых. "Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - предположил глава обладминистрации.

Всю последнюю неделю в районе Белогоровки - села близ Лисичанска и Северодонецка - идут постоянные бои.

День дипломатической активности

Автор фото, Александр Маркушин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо без объявления приехал в Ирпень в Киевской области.

"Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом русские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, которые еще недавно радовались жизни и планировали будущее", - написал мэр города Александр Маркушин в своем телеграм-канале.