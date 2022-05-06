Взрыв в историческом отеле в центре Гаваны: погибли 18 человек

18 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В отеле ведутся поисково-спасательные работы

По меньшей мере 18 человек погибли и более 60 были госпитализированы после мощного взрыва в одном из самых известных пятизвездочных отелей Кубы. По данным властей, взрыв в отеле Saratoga напротив Капитолия в Гаване, скорее всего, был вызван утечкой газа.

Историческое пятиэтажное здание было готово открыться через четыре дня после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Сейчас оно лежит в руинах, большая часть внешней стены разрушена.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, От взрыва сильно пострадал фасад отеля - обрушение на несколько этажей

Ведутся поисково-спасательные работы.

Свидетели рассказали, что видели столбы черного дыма и клубы пыли в небе после взрыва.

Школа, расположенная прямо за отелем, не пострадала, местные власти заявили, что дети были благополучно эвакуированы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Взрывом разрушило большую часть внешней стены здания

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил место обрушения и сказал, что версия теракта властями не рассматривается: "Это несчастный случай".

"Ни в коем случае это не было бомбой или нападением", - сказал президент Кубы агентству Рейтер.

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По данным властей, среди погибших, согласно заявлению президентского офиса в "Твиттере", есть беременная женщина и ребенок. В тоже время государственное телевидение передает, что во время взрыва внутри здания находились только рабочие.

Взрыв в пятизвездочной гостинице в центре Гаваны произошел на фоне возрождения туризма в стране после двух трудных лет, связанных с пандемией Covid-19. Большую часть этого времени отель Saratoga был закрыт на ремонт.

В здании XIX века постройки останавливались Мадонна, Бейонсе, Мик Джаггер и другие знаменитости во время оттепели между Гаваной и Вашингтоном при президенте Бараке Обаме.

Взрыв вызвал короткую волну паники в историческом старом районе Гаваны, который постепенно начал открываться для туристов после того, как пандемия нанесла удар по важнейшему туристическому сектору острова, пишет Рейтер.

Сотни кубинцев и туристов собрались возле отеля, а полиция оцепила территорию вокруг отеля. Государственное телевидение сообщило, что поисково-спасательные работы продолжаются и пока неясно, остались ли под завалами другие пострадавшие.

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