Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн" побеждает на выборах в Северной Ирландии. Что это означает?

19 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лидеры партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макональд (слева) и Мишель О'Нил

Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн" впервые за 100-летнюю историю занимает первое место на выборах в Северной Ирландии и получает шанс назначить первого министра, однако для этого ей придется договориться с лоялистами, верными британской короне.

Подсчет голосов продолжается, однако серьезных изменений в результате выборов в местный парламент уже не ожидается.

Конечная цель "Шинн Фейн", лидер которой Мишель О'Нил уже назвала выборы историческим днем, - референдум о выходе Северной Ирландии из состава Великобритании и объединении с Ирландской Республикой.

Что такое "Шинн Фейн" и как она связана с Ирландской республиканской армией

В годы конфликта в Северной Ирландии "Шинн Фейн" была тесно связана с "Временной Ирландской республиканской армией" (Временная ИРА).

Обе организации ведут начало от левой националистической партии "Шинн Фейн", созданной в 1905 году Артуром Гриффитом. В переводе с ирландского гэльского Sinn Féin означает "мы сами".

"Шинн Фейн" называли политическим крылом ИРА. Один из лидеров партии Мартин Макгиннес играл важную роль в боевой организации ИРА и, как стало известно позже, лично участвовал в подготовке как минимум одного теракта.

После мирного урегулирования конфликта Макгиннес занялся политикой и в 2007-2017 годах был заместителем первого министра Северной Ирландии. Во время визита в Белфаст в 2012 году королева Елизавета II пожала ему руку, что многие наблюдатели назвали историческим моментом.

Однако сейчас во главе "Шинн Фейн" стоят политики, никак не связанные с повстанческим прошлым партии - Мишель О'Нил возглавляет ее в Северной Ирландии, а глава партии - Мэри Лу Макдональд, лидер оппозиции в Ирландской Республике.

В 2019 году "Шинн Фейн" призвала к референдуму об объединении с Ирландской Республикой в случае выхода Британии из ЕС.

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По последним данным, "Шинн Фейн" получает 18 мест в ассамблее, Демократическая юнионистская партия (DUP) - 13 мест, Партия альянса (Alliance Party) - 10 мест, Юнионистская партия Ольстера (UUP) - 4 места, Социал-демократическая рабочая партия (SDLP) - 3 места, Традиционный юнионистский голос (TUV) - 1 место.

Главный соперник "Шинн Фейн" - лоялисты из Демократической юнионистской партии - представляют интересы протестантского населения провинции.

Они предупреждали, что в случае победы националисты организуют референдум о выходе территории из Соединённого Королевства и объединении с Ирландской Республикой.

Но в этот раз "Шинн Фейн" строила свою предвыборную кампанию на экономической повестке, не акцентируя внимание избирателей на этнорелигиозных спорах.

Среди главных предвыборных тем партии были рост цен на фоне войны в Украине, а также задержки поставок британской продукции в регион из-за создания таможенной границы в Ирландском море в результате брексита.

Что означает большинство мест "Шинн Фейн"

Хотя Мишель О'Нил и заявила о том, что конечная цель ее партии - выход Северной Ирландии из Соединенного Королевства и объединение с Ирландской Республикой, победа "Шинн Фейн" не означает, что референдум неизбежен.

Дело в том, что закон о Северной Ирландии 1998 года, принятый после подписания мирного соглашения Страстной пятницы, гласит, что Северная Ирландия остается частью Соединенного Королевства и не перестанет быть таковой без согласия большинства жителей Северной Ирландии.

Автор фото, Liam McBurney/PA Подпись к фото, Мишель О'Нил (справа) рассчитывает стать премьер-министром Северной Ирландии

В нем также говорится, что министр по делам Северной Ирландии в британском правительстве может назначить референдум, только если по опросу общественного мнения окажется вероятным, что большинство людей хотят объединения Ирландий.

Однако, последние опросы показывают, что это все еще не так: в апрельском опросе идею объединенной Ирландии поддерживала только треть жителей Северной Ирландии.

При этом у "Шинн Фейн" есть шансы назначить своего премьер-министра, который может стать первым националистическим лидером Северной Ирландии.

Но, согласно эксклюзивному соглашению о разделении власти в Северной Ирландии, управлять регионом представители католиков и протестантов должны вместе.

Именно поэтому в стране должности премьер-министра и его заместителя являются равноправными, хотя их распределение символически важно.

Демократическая юнионистская партия уже объявила, что, если лидер "Шинн Фейн" Мишель О'Нил станет премьер-министром, она не будет предлагать никаких кандидатов на пост вице-премьера до решения вопросов по протоколу Северной Ирландии.

Что такое протокол Северной Ирландии

Документ был подписан в результате брексита. Его разрабатывали с целью предотвратить возврат жесткой границы на острове Ирландия и сохранить соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец трём десятилетиям кровопролитных столкновений.

Протокол избавляет от необходимости введения таможенного контроля товаров, поступающих из Северной Ирландии (часть Соединенного Королевства) в Республику Ирландию (часть ЕС).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Торговая граница в порту Северной Ирландии

Но в то же время, он обязывает столицу Северной Ирландии Белфаст следовать нормам единого европейского рынка, то есть проводить проверку грузов, следующих из Великобритании, то есть из Англии, Шотландии и Уэльса.

В "Шинн фейн" поддерживают протокол по Северной Ирландии, а Демократическая юнионистская партия выступает против.

Именно поэтому результат этих выборов имеет большое значение в решение вопроса о торговой границе с Великобританией.

Избранные члены ассамблеи должны будут до конца 2024 года проголосовать за продолжение выполнения тех частей протокола, которые создают внутреннюю торговую границу Соединенного Королевства.