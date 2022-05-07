Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом и телом
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Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом и телом. Это самое жесткое ограничение женских прав, введенное правительством "Талибана" (организация запрещена в России) с момента прихода к власти в августе прошлого года.
Теперь афганки не могут выйти из дома, не надев бурку. Указ, который обязывает женщин полностью прикрывать и лицо и тело, подготовило министерство по предотвращению порока и поощрению добродетели.
В документе отдельно отмечено, что если у женщин нет важных дел на улице, то лучше им оставаться дома.
Верховный лидер Афганистана и глава талибов Хайбатулла Ахундзада в субботу подписал этот указ.
В указе говорится, что лучший способ для женщины прикрыть лицо и тело - это носить чадари, традиционную, полностью закрывающую тело и лицо афганскую бурку синего цвета.
"Женщины должны носить чадари, поскольку это является традиционным и уважительным поведением. Те из них, которые не слишком стары или молоды, должны закрывать лицо, кроме глаз, в соответствии с законами шариата, чтобы избежать провокаций при встрече с мужчинами, которые не являются махрамами (их взрослыми близкими родственниками мужского пола)", - сказано в указе.
Авторы указа говорят, что документ - это всего лишь совет. Однако этот "совет" содержит перечень наказаний для тех женщин, которые не будут ему следовать. Так, если женщина впервые выйдет из дома с непокрытым лицом, к ней домой придут представители "Талибана" и проведут профилактическую беседу с мужем, братом или отцом.
Если женщина выйдет во второй раз, то ее опекуна-мужчину вызовут для объяснений в министерство. Если же это случится в третий раз, то мужчины, которые должны отвечать за поведение женщины, предстанут перед судом и их отправят в тюрьму на три дня.
Кроме того, женщины, которые все еще работают в государственных учреждениях, будут уволены, если откажутся носить бурку, а государственные служащие-мужчины будут отстранены от работы, если их жены и дочери не подчинятся "рекомендациям" указа.
Женщины в Афганистане сейчас и так носят никаб (покрытие, которое оставляет открытым часть лица) и бурку, особенно в городских районах, однако многие просто покрывают волосы, оставляя лицо открытым. Бурка, ношение которой "рекомендуют" талибы, скрывает всю фигуру женщины, включая лицо и руки.
"Талибан" уже вводил обязательное ношение бурки во время своего первого пребывания у власти в 1990-х годах.
Боевики вернули себе контроль над страной в августе прошлого года, пообещав более мягкое правление, чем во время их предыдущего пребывания у власти в период с 1996 по 2001 годы.
Однако, после прихода к власти в 2021 году талибы сразу же наложили ряд ограничений на женщин, запретив им работать на многих государственных должностях, получать среднее образование и выезжать в одиночку за пределы своих городов.
При этом во всех публичных выступлениях, в том числе и на пресс-конференциях в Кабуле с участием иностранных журналистов, они декларировали, что права женщин нарушаться не будут, правда оговариваясь, что только в том случае, если они соответствуют исламским принципам.
"Но ислам никогда не требовал носить чадари", - возмутилась в беседе с агентством Франс-пресс афганская активистка за права женщин, попросившая не называть ее имени. По ее словам, талибы становятся все более регрессивными, полностью возвращаясь к тому, что происходило при их предыдущем правлении.
Некоторые афганские женщины, которые за последние 20 лет привыкли к относительной свободе и возможностям учиться и работать, поначалу решительно выступали против ограничений, проводя небольшие демонстрации.
Но талибы быстро расправились с этими несанкционированными митингами и арестовали нескольких женщин, судьба которых до сих пор неизвестна.
Действия талибов, которые пытались показать Западу, что они изменились, уже вызывали критику международного сообщества, в частности после закрытия средних школ для девочек, которое объяснялось все теми же "исламскими принципами".
Решение об обязательном ношении бурки может вызвать более серьезную реакцию, так как многие политики и активисты в странах Запада, требуют, чтобы гуманитарная помощь Афганистану и признание правительства "Талибана" были невозможны без предоставления прав женщинам.
"Это неожиданный регрессивный шаг, который не поможет талибам завоевать международное признание", - заявил в интервью агентству Франс-пресс глава исламабадского Центра исследований в области безопасности Имтиаз Гюль.