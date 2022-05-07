Красноярский край охвачен разрушительными пожарами. Погибли пять человек
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В более чем 16 населенных пунктах Красноярского края в субботу вспыхнули пожары. Скорость ветра в регионе порывами доходила до 40 метров в секунду, распространяя огонь. По данным Следственного комитета, погибли пять человек.
Региональный минздрав сообщил о 17 пострадавших. 11 человек госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС.
Как сообщается, в разных районах Красноярского края огонь охватил жилые дома, садовые кооперативы, детские сады и фельдшерские пункты. Большинство пострадавших от пожаров размещены у родственников.
По данным регионального МЧС, на 22:00 по местному времени от пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях.
Наибольшее количество разрушений приходится на Уярский, где загорелось около 50 зданий, а также Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы.
"В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Все пожары локализованы. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края", - сообщила в субботу вечером пресс-служба МЧС.
Ранее Рослесхоз сообщал, что в населенных пунктах края из-за замыканий на подстанциях и линиях электропередач сгорело 350 домов.
По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела.
В ночь на воскресенье председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края И. Зайцев поделился в "Телеграме" итогами ночного оперативного штаба по ситуации в крае, который провел губернатор края Александр Усс:
- В районах края организовано круглосуточное дежурство для оценки ситуации.
- По состоянию на 22:00 угроз населённым пунктам края нет, но есть риск возобновления пожаров.
- Сотрудники энергетических компаний края будут работать всю ночь, там, где были нарушены линии электропередач и работа подстанций.