Красноярский край охвачен разрушительными пожарами. Погибли пять человек

55 минут назад

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Автор фото, TASS

В более чем 16 населенных пунктах Красноярского края в субботу вспыхнули пожары. Скорость ветра в регионе порывами доходила до 40 метров в секунду, распространяя огонь. По данным Следственного комитета, погибли пять человек.

Региональный минздрав сообщил о 17 пострадавших. 11 человек госпитализированы. В крае объявлен режим ЧС.

Как сообщается, в разных районах Красноярского края огонь охватил жилые дома, садовые кооперативы, детские сады и фельдшерские пункты. Большинство пострадавших от пожаров размещены у родственников.

По данным регионального МЧС, на 22:00 по местному времени от пожаров пострадало 484 строения в 13 муниципальных образованиях.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Под Минусинском огонь охватил дачный поселок. По предварительным данным, здесь разрушено 20 домов

Наибольшее количество разрушений приходится на Уярский, где загорелось около 50 зданий, а также Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы.

"В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Все пожары локализованы. Продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах края", - сообщила в субботу вечером пресс-служба МЧС.

Ранее Рослесхоз сообщал, что в населенных пунктах края из-за замыканий на подстанциях и линиях электропередач сгорело 350 домов.

По фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селе Никольск и селе Талажанка главное следственное управление СКР по краю и Республике Хакасия возбудило два уголовных дела.

В ночь на воскресенье председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края И. Зайцев поделился в "Телеграме" итогами ночного оперативного штаба по ситуации в крае, который провел губернатор края Александр Усс: