На "Байконуре" задержали популярного британского блогера

50 минут назад

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Автор фото, realbaldandbankrupt/Instagram

На территории космодрома "Байконур" задержан популярный британский блогер Бенджамин Рич, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"С космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур. Ведутся следственные действия", - написал Рогозин в "Телеграме".

Позднее он опубликовал фотографии паспортов задержанных.

Бенджамин Рич ведет канал "Bald and bankrupt" ("Лысый и обанкротившийся") в YouTube, у него более 3,5 млн подписчиков.

Блогер хорошо владеет русским языком и в основном путешествует по нетуристическим местам стран бывшего СССР. Большинство выпусков снято в России, Украине и Беларуси.

За день до вторжения России в Украину Рич побывал на границе двух стран, а после начала боевых действий отправился из Киева в поезде с беженцами.

Последний влог на его канале вышел 24 апреля и озаглавлен "Сирия, которую не показывают СМИ".

На площадке 112, где задержали британца и его подругу, хранятся второй летный экземпляр космического челнока "Буран" и его габаритный макет.

Его полет планировался в 1992 году, но так и не был осуществлен из-за закрытия космической программы.

"Бураны" не впервые привлекают внимание блогеров - ранее некоторым из них удавалось проникнуть в неохраняемый ангар, который находится в полузаброшенном состоянии.

В прошлом году уличные художники разрисовали один из кораблей. Они заявили, что хотели привлечь внимание к заброшенному историческому наследию.

Космодром "Байконур" находится на территории Кызылординской области Казахстана, Россия арендует его до 2050 года.