Путин посвятил речь на параде Победы войне против Украины. Мобилизацию объявлять не стал

14 минут назад

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Российский президент Владимир Путин, выступая на Красной площади во время парада Победы, подавляющую часть своей речи посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе в Великой Отечественной войне. О всеобщей мобилизации и объявлении войны Украине он не сказал, вопреки опасениям, возникшим после сообщений СМИ.

Что сказал Путин

В начале речи Путин упомянул не только победу 9 мая, но и достижения ополченцев Минина и Пожарского, вспомнил о сражении на Бородинском поле, а затем, говоря о Великой Отечественной войне, в числе российских городов упомянул Киев, Харьков и Севастополь.

И сразу после этого он резко переключился на войну, которая началась по его решению 24 февраля и которую он назвал "специальной военной операцией". Западные СМИ высказывали предположение, что именно 9 мая Путин может вместо "операции" объявить войну Украине.

"Так и сейчас [как во время войны с гитлеровской Германией] в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины - России", - провозгласил Путин.

По его версии, "доблестное поколение победителей" - тех, кто сокрушил фашизм - завещало "нам быть бдительными".

Российский президент напомнил, что в декабре Москва представила США и НАТО предложения о гарантиях безопасности. "Россия призывала Запад к честному диалогу... Все напрасно, - утверждает Путин. - Страны НАТО не захотели нас услышать".

"А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели", - продолжил он. В очередной раз Путин заявил, что шла подготовка к "очередной карательной операции на Донбассе". Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что "в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия".

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"Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, - утверждает Путин. - Причем непосредственно у наших границ".

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Победы, Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были "неизбежны": по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли "сотни зарубежных советников" и опасность "росла с каждым днем".

"Россия дала упреждающий отпор агрессиям на агрессию", - в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе мирные люди. По его словам, это было "единственно правильное решение", принятое "суверенной" страной.

Не забыл в своей речи на параде в честь Победы Путин и идею о том, что на Западе "тысячелетние ценности" решили "отменить", а у России, по его словам, "другой характер". Прозвучали также слова о "разжигании русофобии" и "восхвалении предателей". После этого он снова вернулся к войне против Украины.

"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле", - постановил Путин.

Обращаясь к российским вооруженным силам и "ополченцам Донбасса", он сказал: "Вы сражаетесь за родину. За ее будущее". "За то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой", - добавил российский президент. И за то, чтобы, по его выражению, "в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

Затем Путин от событий этих дней вернулся в 2014 год, произнеся фразу о "мучениках Одессы, заживо сожженных", и заговорил о жертвах боевых действий в Донбассе.

Объявляя минуту молчания, Путин призвал склонить головы перед теми, кто пал "смертью храбрых" в борьбе за Россию. Это прозвучало это так, что минута молчания в этом году была объявлена президентом России в том числе по погибшим в Украине российским военным.

После минуты молчания он говорил о поддержке, которую государство и предприятия "должны оказать родственникам погибших военных", и объявил о том, что на Красной площади в параде принимают участие "в том числе те, кто прибыл из Донбасса - непосредственно из зоны боевых действий" (накануне об этом писали СМИ).

"Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды, - еще раз дал установку Путин. - Преданность Отчизне - главная ценность".

Только в конце речи он вернулся к "поколению победителей", в честь которых всегда проходил парад на Красной площади, пообещав равняться на него, но тут же снова переключился на современность: "Слава нашим доблестным вооруженным силам. За Россию, за победу. Ура!"

Заиграл гимн России. В речи Путина так и не прозвучала оценка хода боевых действий, которые России ведет против Украины. Не было ничего сказано ни о всеобщей мобилизации, ни об официальном объявлении войны Украине. О такой возможности сообщали американские СМИ, а после распространения это информации в соцсетях поднялась волна опасений по поводу призыва на войну резервистов.

Авиационная часть парада была отменена - Кремль это объяснил погодой.

"Символическое значение"

3 мая телеканал Си-эн-эн предположил, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине и начать мобилизацию военнообязанных, поскольку "усилия по вторжению продолжают давать сбои". Телекомпания ссылалась на мнение западных официальных лиц. Они считают, что Путин должен был воспользоваться "символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня", чтобы объявить либо о военных достижениях в Украине, либо о крупной эскалации боевых действий (или и о том, и о другом).

"Официальное объявление войны 9 мая потенциально может усилить общественную поддержку вторжения. Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывников, в которых, по словам [западных] официальных лиц, Россия отчаянно нуждается [в Украине]", - говорилось в материале.

Представитель Кремля назвал сообщение Си-эн-эн "чушью". Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли прислушиваться к сообщениям западных СМИ о том, что 9 мая российское руководство может объявить мобилизацию, Песков сказал: "Нет, не стоит". "Это неправда, это чушь", - добавил он.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. 5 марта Путин говорил, что призывников не отправляли и не будут отправлять на Украину, но затем такие случаи были официально признаны властями России. Они настаивают, что в Украине с февраля идет не война, а "специальная военная операция".

О том, что речь Путина в День Победы может пролить свет на будущее войны, которую он развязал 24 февраля неудачным штурмом Киева, накануне писало и агентство Рейтер. Усилия России по вторжению в Украину сопровождались проблемами с логистикой и вооружением, а также большими потерями в условиях ожесточенного сопротивления украинцев, отмечало агентство.

Главным препятствием к тому, чтобы Путин может объявить о "выполненной миссии", наблюдатели называли Мариуполь, где до последнего держат оборону бойцы на заводе "Азовсталь". Украинские военные и западные спецслужбы также сообщали о трудностях с наступлением российский войск в Донбассе. Минобороны России в последних сводках отчитывалось об авиационных и ракетных ударах, а не о продвижении войск на востоке Украины.

В субботу директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Путин намерен продолжать войну в Украине, поскольку не верит, что может позволить себе потерпеть поражение. Об этом он говорил на мероприятии, организованном изданием Financial Times.

"Он в таком настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проиграть, - сказал Бернс. - Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставок все равно позволит ему добиться прогресса".

По закону "Об обороне" президент России может объявить общую или частичную мобилизацию "в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации".

При этом на территории России или в отдельных ее местностях вводится военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Госдуме, говорится в законе.

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