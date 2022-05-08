Авиаудар по Луганской области. Под завалами сельской школы могли погибнуть 60 человек

час назад

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Автор фото, State Emergency Services Подпись к фото, Спасатели в Белогоровке

В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из-под завалов, по его словам, удалось эвакуировать 30 человек, среди них семь раненых.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - предположил глава обладминистрации.

О попадании авиабомбы в школу Гайдай сообщил накануне вечером. В школе, по словам главы администрации, пряталось около 90 человек - "почти все село" - те, кто не успел эвакуироваться.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу сообщала только о двух погибших, и уточняла, что разбор завалов продолжится в воскресенье.

Автор фото, State Emergency Services Подпись к фото, Пожарные почти четыре часа тушили пожар

Всю последнюю неделю в районе Белогоровки - села близ Лисичанска и Северодонецка - идут постоянные бои. Гайдай назвал место "горячей точкой".

Российское минобороны не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу.

С начала войны российское руководство не раз заявляло, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры, отрицало нападения на мирных жителей и отвергало обвинения Украины и западных стран в возможных военных преступлениях.

Би-би-си в условиях военного времени не может подтвердить даже официальные заявления сторон.

Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICES Подпись к фото, Разбор завалов продолжается

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