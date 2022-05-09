"Мы успели выбежать из дома, от дома ничего не осталось". Что говорят пострадавшие от пожаров Сибири

час назад

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Автор фото, Yevgeny Sofiychuk/TASS

В конце прошлой недели в нескольких регионах Сибири начались природные пожары. В результате сотни людей лишились жилья и хозяйства, больше 10 человек погибли. Огонь распространяется стремительно из-за сильного ветра и сухой травы. В Сибирь экстренно вылетели главы минпрпироды и МЧС, во вторник совещание, посвященное пожарам в регионе, проведет президент.

Сильнее всего от пожаров пострадал Красноярский край, где сгорело более 500 домов и погибли по меньшей мере семь человек. По данным единой диспетчерской службы, еще 19 человек, в том числе шестеро пожарных, пострадали.

В правительстве Красноярского края заявили, что большинство пожаров возникли из-за короткого замыкания. По словам краевого министра энергетики и ЖКХ Александра Ананьева, объекты энергетики в регионе рассчитаны на ветер до 21 м/с, в то время как порывы достигали 40 м/c.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, огонь прошелся уже по 60 населенным пунктам Красноярского края. Местные власти запросили помощь у соседних регионов.

8 мая из Москвы в Красноярский край экстренно вылетели министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

"Старые деревянные дома"

Одним из наиболее пострадавших оказался город Уяр, где живут около 11 тысяч человек. Там пожар начался 7 мая и за несколько часов охватил сразу несколько улиц.

Пожар, по словам местных жителей, начался с поля на окраине города и быстро дошел до жилых кварталов. По официальным данным, в Уяре сгорел 201 дом, и 211 семей остались без крова.

Автор фото, Alena Kovrigina/TASS Подпись к фото, В Уяре сгорели несколько улиц

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На следующий день погорельцы собрались в местном Доме культуры, где с ними встретился полномочный представитель губернатора Красноярского края Владимир Шаешников.

Как пишет NGS24.RU, он, в частности, заявил, что представители страховых компаний не хотят ехать в город для оценки ущерба из-за праздников.

"Первое, что надо, - чтобы следственные органы дали свою оценку и определили причину возгорания. Не вы, сидящие тут, подожгли. Второе: у кого-то имущество было застраховано. Надо, чтобы приехали страховые компании. Они не хотят - праздники. Надо, чтобы приехали. Помощь материальную губернатор выделит, но мы все понимаем, что эти деньги пойдут не на решение вопроса, они для того, чтобы сейчас пойти и купить хлеб", - рассказал Шаешников.

Кроме того, он разозлил пришедших с ним на встречу жителей фразой о том, что что 95% сгоревших в городе строений - это "старые деревянные дома".

"Там больше половины новых домов! Центр города выгорел, там двухэтажные дома стояли новые. Где-то в переулках, может, и были старые домики. У меня, у двух сестер и двух теток сгорели дома. У одной дом - почти 200 квадратов, вторая родная тетка здесь сидит, у нее тоже новый дом был, все сайдингом отделанное. Я сама на пожаре три раза была, там выгорели новые дома. Бред какой-то несут вообще! Я даже слушать это не хочу!" - цитирует одну из женщин NGS24.RU.

Некоторые мужчины, как отмечает издание, "не стесняясь, начали нецензурно выражаться" в адрес чиновника.

По словам местных жителей, пожарные долго реагировали на вызов, к тому же в городе не хватает пожарных машин.

"У нас на весь Уяр вот такие две машины, и все, больше ничего нет. А вот эта техника, которая сегодня ездит, - нагнали с районов. Только зачем они сейчас уже тут? Этот пожар - халатность властей! Как на войну - тебя за шкирку, и иди, а как по халатности чиновников проблемы решать, так никто не поможет. От первых сгоревших домов до моего - два квартала, никто ничего не тушил", - рассказал изданию один из месных жителей.

"Я видела, как все это начиналось. Это пошло с травы все, с воинской, от ручья. Если бы сразу потушили поле, огонь бы не пошел на дома", - заявила изданию женщина по имени Ольга.

Автор фото, Alena Kovrigina/TASS

Власти Красноярского края пообещали начать выплачивать помощь погорельцам с 11 мая. Как сообщил губернатор, сначала они получат по 15 тысяч рублей. Затем пострадавшие от пожаров смогут получить выплату из резервного фонда края, которая составит от 20 до 50 тысяч рублей - в зависимости от того, частично или полностью утрачено имущество.

Дел о халатности чиновников в регионе пока не завели. Возбуждено два уголовных дела по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).

"Сгорело все - собака, кошка, утки"

Еще один регион, где в конце прошлой недели обострилась ситуация с пожарами, - Омская область. Как заявил губернатор региона Александр Бурков, так же, как в Красноярском крае, в большинстве случаев причиной пожаров стали замыкания на линиях электропередачи.

"За счет ветра был перехлест проводов, это приводило к короткому замыканию на трансформаторных подстанциях, и дальше уже огонь распространялся на населенные пункты. К вечеру мы вынуждены были отключить 184 населенных пункта, где проживает более 51 тыс. человек, для того, чтобы обезопасить людей от коротких замыканий на линиях электропередач", - объяснял он в субботу.

В городе Называевске огонь уничтожил не менее 100 строений, в том числе 88 домохозяйств, в которых жили 250 человек.

По словам главы Называевского района Сергея Доценко, пожар начался из-за короткого замыкания в трансформаторной будке: от искры загорелась сухая трава, а затем огонь перекинулся на постройки из-за сильного ветра.

Многие пострадавшие от пожара лишились не только домов, но и хозяйства. "Сгорело все - собака, кошка, утки, куры, кролики. Голуби, которых разводил сын. У меня трое детей. Мы только успели выбежать из дома, в чем были. От дома ничего не осталось", - рассказал изданию "Город 55" один из местных жителей.

Накануне был задержан глава Называевска Виктор Лупинос. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По мнению следователей, он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима.

Днем ранее задержали начальника региональных электрических сетей Называевского района Евгения Шаламова. Ему тоже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили в СИЗО. Шаламов не смог обеспечить противопожарную безопасность на подстанции, заявили в Следственном комитете.

Автор фото, Investigative Committee of Russia Подпись к фото, В Называевске огонь уничтожил не менее 100 строений

Еще один крупный пожар произошел 6 мая в омском поселке Новоалександровка. По данным регионального МЧС пожар начался на местной насосной станции, где огонь снова перешел на сухую траву, а затем перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки.

Пожар уничтожил в Новоалександровке 24 здания, оставив без жилья 46 человек, в том числе восемь детей, погиб 65-летний мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Власти заявили, что пострадавшие в Новоалександровке получат единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей.

Также от природных пожаров в выходные пострадали Иркутская и Кемеровская область.

В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района Иркутской области сгорели шесть домов и школа, а в Моргудоне Братского района - 35 дачных домов, погибла пенсионерка. В Кемеровской области, по данным МЧС, сгорели 98 домов, в Тяжинском округе погибли четыре человека.

В пресс-службе Кремля в понедельник заявили, что 10 мая президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное ситуации с пожарами в Сибири. Ожидается, что на нем выступят врио главы МЧС Чуприян, губернаторы Красноярского края, Кемеровской, Омской и Курганской областей.

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