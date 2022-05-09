"Путин разорвал в клочья как прошлое, так и будущее России". Министр обороны Британии - о нападении России на Украину

час назад

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Автор фото, Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российское вторжение в Украину "как в зеркале отражает фашизм и тиранию" 70-летней давности.

Выступление министра совпало по времени с парадом в Москве в честь победы над нацистской Германией. Уоллес обвинил российских генералов в том, что они похитили "славную историю своих предков".

По словам министра, генералы должны предстать перед судом за военные преступления. Он заявил, что "дня победы быть не может, только позор".

Выступая в Национальном музее армии, Уоллес сказал: "Путин, его ближайшее окружение и генералы теперь как в зеркале отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века".

"Следует отметить абсурдность российских генералов - блистательных в своих парадных мундирах и отягощенных многочисленными медалями - за то, что они прямо замешаны в похищении Путиным славной истории их предков, защищавших Родину от безжалостного вторжения, отразивших фашизм, жертвовавших собой ради высшей цели, - сказал Уоллес. - Вместо этого теперь они причиняют ненужные страдания и служат низкому бандитизму".

Он сказал, что действия российской армии позорят участников Второй мировой войны, и призвал предать российских генералов военному трибуналу за их действия во время вторжения России в Украину.

Уоллес отметил нападения на мирных жителей, женщин и детей и случаи сексуального насилия. По его словам, профессиональные военные "должны быть потрясены" поведением российской армии.

Министр обороны Великобритании обвинил президента России Владимира Путина в том, что он "разорвал в клочья как прошлое России, так и ее будущее".

Выступая во время парада 9 мая на Красной площади, Путин заявил, что Запад готовился к вторжению в Россию, включая Крым.

Министр обороны Британии на это ответил: "Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить - в этом сквозит легкий проблеск отчаяния. Но позвольте мне категорически заявить: НАТО, Великобритания, Восточная Европа не планируют вторгаться в Россию, и никогда не собирались".

Уоллес напомнил, что страны, входящие в военный альянс НАТО, составляют лишь 6% сухопутной границы России.

Тем временем Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси, направленных на торговлю на сумму 1,7 млрд фунтов.

Министерство международной торговли заявило, что новые импортные тарифы будут применяться к товарам, включая платину и палладий, которые используются для изготовления деталей для мобильных телефонов и компьютеров.

Запреты на экспорт также коснутся химических веществ, пластмасс, резины и машиностроения. Стоимость товаров, подпадающих под санкции Великобритании, превышает 4 млрд фунтов.

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