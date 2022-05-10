В Индиане задержали сбежавшего рецидивиста. Помогавшая ему охранница застрелилась

час назад

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Автор фото, Lauderdale County Sheriff's Office Подпись к фото, Inmate Casey White (L) and corrections officer Vicky White

Задержание бывшей сотрудницы тюрьмы и подозреваемого в убийстве, которому она, как полагают, помогла сбежать из-под стражи, в понедельник закончилось трагедией.

58-летняя Вики Уайт застрелилась сразу после того, как ее и 38-летнего Кейси Уайта - ее однофамильца, - обнаружили и задержали в Индиане.

Пара провела в бегах более недели.

Официальные лица заявили, что беглецов задержали недалеко от Эвансвилля, штат Индиана, после автомобильной погони, закончившейся аварией.

Кейси Уайт сдался, а Вики Уайт выстрелила в себя и позже скончалась в больнице. Кейси Уайт находится под стражей.

Погоня

Беглецов искали по всей стране с 29 апреля, после того как Вики Уайт, помощница начальника исправительного учреждения в округе Лодердейл, штат Алабама, как полагают, помогла организовать побег Кейси Уайта, ожидавшего суда по делу об убийстве, наказуемом смертной казнью.

Вики Уайт сказала коллегам, что забирает заключенного из тюрьмы и везет в здание суда для психиатрической экспертизы. После чего Уайт и Уайт скрылись.

Это был последний рабочий день Вики Уайт перед выходом на пенсию. Незадолго до этого она продала свой дом примерно за половину рыночной стоимости и купила машину, которую прятала без номеров в гараже торгового центра. В этой машине их и видели в минувшую пятницу в Алабаме.

В воскресенье судебные приставы получили информацию о том, что на автомойке в Эвансвилле засекли пикап Ford F-150. На фотографиях с камер наблюдения видно, как мужчина, очень похожий на Кейси Уайта, выходит из машины на автомойке.

Шериф округа Вандербург Дэйв Веддинг рассказал, что в понедельник автомобиль обнаружился рядом с его офисом. По словам Веддинга, когда прибыли полицейские, Кейси и Вики Уайты скрылись в машине и попытались скрыться.

Чтобы прекратить погоню, полицейские протаранили машину беглецов. Кейси Уайт при этом получил легкие травмы, а Вики Уайт выстрелила в себя, серьезно ранив.

Автор фото, Lauderdale County Sheriff's Office Подпись к фото, В начале мая были опубликованы недавние фото Кейси Уайта из тюрьмы

Побег

Побег произошел утром минувшей 29 апреля. Вики Уайт сама вывезла заключенного из тюрьмы, сказав начальству, что везет его в суд на консультацию с психиатром.

Как оказалось позже, никакой консультации в тот день запланировано не было, а сама Уайт действовала не по протоколу: по правилам опасного преступника вне тюрьмы должны сопровождать двое охранников.

Уайт сказала коллегам, что, оставив преступника в суде, сама пойдет к врачу, потому что плохо себя чувствует. Позже выяснилось, что осмотра у врача у нее на тот день тоже назначено не было.

Охранница и преступник покинули тюрьму около девяти утра в пятницу, а примерно в 11 часов ее пустой патрульный автомобиль нашли на стоянке торгового центра.

2 мая был выдан ордер на арест Вики Сью Уайт, в котором ей было предъявлено обвинение в содействии побегу первой степени.

Власти США предложили 10 тысяч долларов за информацию о сбежавшем заключенном Кейси Коуле Уайте и "пропавшей без вести" сотруднице исправительного учреждения.

Примерная сотрудница

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Члены семьи и коллеги Вики Уайт заявили, что ошеломлены ее участием в побеге.

Шериф округа Лодердейл Рик Синглтон заявил на пресс-конференции: "Я могу сказать, что все сотрудники нашего управления в шоке от ее исчезновения и вообще от произошедшего. Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи - все они ее очень уважали".

По его словам, в ходе расследования стало понятно, что пара разрабатывала план побега уже довольно давно. Другие заключенные рассказали, что у пары были особые отношения, и Вики обращалась с Кейси Уайтом лучше, чем с другими заключенными.

"Этот побег явно был хорошо спланирован и рассчитан. На это ушло много времени и сил. У них было достаточно ресурсов, денег, транспортных средств", - сказал Синглтон.

Кейси Уайт отбывал 75-летний тюремный срок за покушение на убийство и другие преступления. Он ожидал суда по делу о нанесении ножевых ранений 58-летней женщине во время кражи со взломом в 2015 году. Если его признают виновным, ему может грозить смертная казнь.