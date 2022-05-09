На активистов "Весны" завели дело, как на соратников Навального. За что их преследуют в России

20 минут назад

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Автор фото, Движение "Весна" Подпись к фото, Движение "Весна" на акции памяти Бориса Немцова в 2018 году

Троим активистам движения "Весна" продлили срок задержания в рамках расследования дела о "создании организации, посягающей на личность и права граждан". Ранее дело по этой же статье заводили на оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. В самом движении связывают усиливающееся давление с антивоенными акциями.

Басманный суд в Москве в понедельник согласился с требованием прокурора продлить на 72 часа задержание Евгению Затееву, Валентину Хорошенину и Роману Максимову, которых на выходных доставили в Москву. В сообществе адвокатов "Первый отдел" указывают, что запрос о продлении может быть связан с намерением прокурора "добавить ещё одно обвинение или запросить в качестве меры пресечения заключение под стражу".

Затеева и Хорошенина задержали 7 мая в Санкт-Петербурге; на следующий день, 8 мая, в Новгороде был задержан бывший член движения Роман Максимов. Все трое были доставлены в Москву.

Еще одним подозреваемым по делу о создании НКО, посягающей на права граждан, стал координатор "Весны" Богдан Литвин. Вечером в субботу в петербургской квартире его родителей прошли обыски, полицейские изъяли всю технику. Сам Литвин находится за границей.

Автор фото, Движение "Весна" Подпись к фото, Один из фигурантов дела Роман Максимов

9 мая по этому делу задержали еще одного активиста Ивана Дроботова. При этом он никогда не состоял в движении "Весна", а только дружил с его членами, сказал Би-би-си Литвин.

"Не выдавливать, а зачищать"

В самом движении уверены, что причиной для уголовного дела стала антивоенная акция "Они воевали не за это", которую активисты призывали провести 9 мая. Они предлагали своим сторонникам присоединиться к шествию "Бессмертного полка" в разных городах России, но прикрепить к фотографиям ветеранов антивоенные лозунги или выйти на шествие с фотографиями убитых мирных жителей в Украине или разрушенных украинских городов.

"До этой акции силовики задерживали людей и говорили им: "Уезжайте". Дважды по 48 часов отсидел бывший участник нашего движения Роман Максимов. Один раз у него спросили: "Почему ты не уезжаешь", и он сказал, что сделает документы и уедет. Через какое-то время его снова задержали. Когда он сказал, что до получения паспорта осталось несколько дней, его просто отправили в спецприемник на два дня. А сейчас из-за этой акции решили, не выдавливать, а зачищать", - рассказывает Богдан Литвин.

Посягательства на права граждан

Статья 239 УК подразумевает наказание за создание и участие в некоммерческой организации, которая "посягает на личность и права граждан" и "побуждает граждан к совершению противоправных действий".

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Эта статья стала использоваться в политических целях только в прошлом году, до этого по ней возбуждали дела только на религиозно-сектантские организации, комментирует юрист, сотрудничающий с "ОВД-Инфо", Дмитрий Пискунов (организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). "По этой статье проще привлекать людей, чем по статье об экстремистской организации, из-за того, что предварительно не нужно объявлять организацию экстремистской. И это ускоряет процедуру", - говорит Пискунов.

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Он обращает внимание на абстрактные формулировки, которыми эта уголовная статья написана: "Мы наблюдаем это с огромным количеством статей, где есть формулировки типа "угроза", "возможность наступления последствий", "вовлечение в противоправную деятельность" без уточнения, что это такое. Под это можно подвести все, что угодно".

По словам Пискунова, нигде в законодательстве, кроме 239 статьи, не используется термин "посягательство на права граждан", а значит, его можно интерпретировать максимально широко.

"Если правоохранители считают, что организация осуществляет призыв выйти на акцию или демонстрацию, которая не согласована с государственными органами, то они считают это посягательством и побуждением к нарушению закона", - объясняет юрист.

"Мы не посягаем на права граждан, наоборот, наша цель - защита прав граждан. Мы делали все исключительно в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Видимо, для государства люди демократических и правозащитных взглядов - это экстремисты. Просто перевернутая логика: белое - это черное, черное - это белое, если ты защищаешь граждан - то ты на них посягаешь", - заявляет Литвин.

Что такое движение "Весна"?

Движение "Весна" - это молодежная активистская организация, созданная в Петербурге в 2013 году. На официальном сайте движения сказано, что его основная цель - "смена коррумпированного режима в России, построение системы, основанной на демократии и правах человека".