"Они воевали не за это". За какие плакаты в России задерживали на акциях памяти 9 мая

24 минуты назад

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Автор фото, Fontanka Подпись к фото, Муниципальный депутат Сергей Самусев пришел на шествие с портретом погибшего в результате российского вторжения в Украину узника концлагерей Бориса Романченко

На шествиях "Бессмертный полк" в России прошла серия акций, сопровождавшихся задержаниями.

По данным движения "Весна", жители Иркутска, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Челябинска, Тюмени и Смоленска пришли на шествия "Бессмертного полка" с фотографиями погибших во время Второй мировой войны родственников и надписями "Они воевали не за это" или "Мне стыдно за вас, внуки".

В некоторых из городов о задержаниях не сообщалось, тогда как в других прошли серии задержаний.

Автор фото, t.me/vesna_democrat

Санкт-Петербург

Задержания начались на самом старте "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге. В отделение полиции забрали двух девушек, на табличке одной из которых было написано: "Воевал, чтобы больше никогда не повторять". На вопрос корреспондента издания о причинах задержания полицейский не ответил.

В Санкт-Петербурге также напали на 76-летнюю художницу, регулярную участницу протестных акций Елену Осипову. Об этом телеграм-каналу "Ротонда" рассказал свидетель инцидента видеооператор Никита Адищев, снимающий документальный фильм о художнице.

По его словам, двое неизвестных подбежали к Осиповой, когда она выходила из дома, отобрали у нее антивоенные плакаты и скрылись. Художница собиралась встать с плакатами в одиночный пикет возле Невского проспекта во время шествия "Бессмертного полка".

Муниципальный депутат Сергей Самусев пришел на шествие с портретом погибшего в 96 лет Бориса Романченко, пишет "Коммерсант". Он попал в Бухенвальд в 1942 году, после этого был узником еще трех концлагерей, а погиб во время российского вторжения в Украину - в его дом попала ракета. Депутата задержали без объяснения причин.

На Невском проспекте задержали и фем-активистку Дарью Юрченко, которая сидела с белой розой и книгой Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики". По данным "ОВД-инфо" (внесен в России в реестр "иноагентов"), ее в итоге отпустили без составления протокола.

Москва

На Трубной площади в Москве задержали активиста Никиту Родичева, пишет Avtozak Live.

Родичев стоял в одиночном пикете с плакатом "Russia, arrest me. I don't give a f***!!!" ("Россия, задержи меня. Мне *** [все равно]". Полицейские отвели его в отдел метрополитена по станции "Трубная".

Автор фото, t.me/vesna_democrat Подпись к фото, Акции "Они воевали не за это" прошли и в Москве

Кроме того, в Москве задержали Артема Потапова, который раздавал конфеты тем, кто выступал против войны, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену задержанного.

Потапов сидел на лавочке на Пушкинской площади с коробкой конфет Raffaello, возле которой был плакат "Кто против войны, угощайтесь конфетой".

Вместе с Потаповым задержали журналиста Sota Егора Шатова, который брал интервью у участника акции, сообщило издание.

Новосибирск

В Новосибирске, по данным ОВД-инфо, на шествии "Бессмертный полк" также задержали местного жителя Владимира Салтевского.

Он пришел на акцию с плакатами "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну" и "Победили тот фашизм, победим и этот". Мужчина рассказал изданию "Тайга. инфо", что его выволокли из колонны шествия "некоторые участники с Z-символикой" и отвели к полицейским.

На Салтаевского составили протокол о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщило издание.

Московская область

В Королеве Московской области задержали участницу шествия, которая несла плакат с фотографией своего родственника и антивоенными надписями, сообщил "ОВД-инфо". Изданию о своем задержании рассказала сама задержанная. По ее словам, ее выдернули из толпы, а затем отвезли в центральное отделение полиции города. После этого в отделе ввели план "Крепость" - перекрыли все входы и выходы в здание.

Позже женщину отпустили без составления протокола.

На портрете ее родственника были фразы: "Он не хотел повторить", "Деды говорили: "Лишь бы не было войны!", "Миру мир!", "Он не хотел войны!" и "Он воевал ради мира!".

Северодвинск

В Северодвинске на автовокзале задержали руководителя регионального отделения партии "ПАРНАС" Юрия Щербачева, сообщил он корреспонденту издания "Сота".

На него намерены составить административный протокол о дискредитации вооруженных сил РФ.

Во время задержания Щербачев находился на автостоянке. Он собирался ехать в Архангельск, где планировал встать в одиночный пикет из-за изъятых у него военных наград отца.

Ордена и морской кортик отца у руководителя партии забрали во время обыска в 2014 году. В 2016 году суд признал этот обыск незаконным и потребовал устранить нарушения при его проведении, но награды сыну участника войны так и не вернули. С тех пор Щербачев не раз выходил на пикеты 9 мая.

Владикавказ

В Парке культуры и отдыха во Владикавказе задержали местную жительницу, которая вышла на одиночный пикет с плакатом "Они воевали не за это. Требую остановить войну, сообщила она "ОВД-Инфо".