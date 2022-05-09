Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший, сын диктатора-клептократа, побеждает на выборах на Филиппинах

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Бонгбонг" - сын Фердинанда и Имельды Маркосов

Филиппинцы выбрали преемника скандального президента Родриго Дутерте, поощрявшего внесудебные убийства на улицах и закрывавшего оппозиционные СМИ. В опросах лидирует Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший, сын диктатора и клептократа Фердинанда Маркоса, свергнутого филиппинцами в 1986 году. Нынешняя вице-президент Лени Робредо, которую считают либеральной кандидаткой, судя по опросам, терпит поражение.

Исходя из данных опросов, Бонгбонг Маркос получил на проходящих в понедельник выборах около 18 млн голосов, а его соперница Лени Робредо - около 8,5 млн.

Предварительные результаты уже объявлены, и они подтверждают данные опросов: клан Маркосов, свергнутый и изгнанный филиппинцами 36 лет назад, вернется к власти.

Подсчет голосов может занять несколько дней, как было, например, в 2016 году.

Партнера Маркоса по президентской кампании - Сара Дутерте, дочь уходящего лидера Родриго Дутерте, чей шестилетний срок подходит к концу.

Избирательные участки на Филиппинах уже давно закрылись, но в некоторых местах голосовали и после официального времени закрытия - из-за коронавирусных ограничений и длинных очередей.

Угроза из соцсетей

Итоговая явка, как ожидается, будет высокой - многие из 65,5 млн. филиппинцев с правом голоса пришли к избирательным участком рано утром.

На некоторых участках сообщали о проблемах со счетными машинами, но, как говорит глава избирательной комиссии Джордж Гарсия, сообщений о крупномасштабных нарушениях нет.

Столкновения на участках, по его словам, были "сведены к минимуму", а полиция "полностью контролирует ситуацию".

Группа Asian Network for Free Elections, которая занимается мониторингом выборов, сочла прошедшее голосование честным и прошедшим без нарушений.

Подпись к фото, Голосование в Маниле

Выборы критикуют за несколько сопровождавших их кампаний в соцсетях, которые критики посчитали нечистоплотными.

"Я описал это как выгребную яму с дезинформацией, и с каждым электоральным циклом дела все хуже", - говорит профессор политологии Филиппинского политехнического университета Ричард Хейдариан.

Маркоса обвиняют в том, что он запустил соцсетевые кампании для обеления истории своей семьи, однако и в рамках своей кампании он ложно изображал правление своего отца-диктатора как "золотой век" Филиппин (в реальности это была эпоха нищеты и огромной задолженности перед иностранными банками). Обвинения в запуске этих кампаний Маркос отрицает.

В то же время наблюдатели отмечают и запуск кампаний, направленных против основной соперницы Маркоса Лени Робредо, с применением женоненавистнической риторики.

Кроме того лидер гонки на протяжении всей кампании избегал прямых дебатов или встреч с критиками.

Кто такой Бонгбонг Маркос

64-летний Фердинанд Маркос-младший по прозвищу "Бонгбонг" - сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса, правившего Филиппинами 21 год.

Вместе с семьей, в том числе с матерью Имельдой, бывшей первой леди, политик проголосовал на избирательном участке в школе в Батаке, на севере страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бонгбонг Маркос с бывшей первой леди Филиппин Имельдой Ромуандес Маркос

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Правление Фердинанда Маркоса на Филиппинах сопровождалось введением военного положения и взятием правительством под контроль судов, СМИ и частных компаний. Армия и полиция арестовали тысячи диссидентов, многие из которых подвергались пыткам.

Первая леди Имельда Маркос также принимала участие в коррупционных схемах мужа, вместе с другими членами ближайшего окружения они разворовали около 10 млрд долларов. Она особенно известна своими дорогостоящими нарядами и огромной коллекцией дизайнерских туфель.

Клан Маркосов вернулся на Филиппины в 1990-х годах и с тех пор Бонгбонг Маркос занимался политической карьерой. В выборах он участвует вместе с дочерью нынешнего президента Сарой Дутерте. Они обещают "объединить" Филиппины.