Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший, сын диктатора-клептократа, побеждает на выборах на Филиппинах
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Филиппинцы выбрали преемника скандального президента Родриго Дутерте, поощрявшего внесудебные убийства на улицах и закрывавшего оппозиционные СМИ. В опросах лидирует Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший, сын диктатора и клептократа Фердинанда Маркоса, свергнутого филиппинцами в 1986 году. Нынешняя вице-президент Лени Робредо, которую считают либеральной кандидаткой, судя по опросам, терпит поражение.
Исходя из данных опросов, Бонгбонг Маркос получил на проходящих в понедельник выборах около 18 млн голосов, а его соперница Лени Робредо - около 8,5 млн.
Предварительные результаты уже объявлены, и они подтверждают данные опросов: клан Маркосов, свергнутый и изгнанный филиппинцами 36 лет назад, вернется к власти.
Подсчет голосов может занять несколько дней, как было, например, в 2016 году.
Партнера Маркоса по президентской кампании - Сара Дутерте, дочь уходящего лидера Родриго Дутерте, чей шестилетний срок подходит к концу.
Избирательные участки на Филиппинах уже давно закрылись, но в некоторых местах голосовали и после официального времени закрытия - из-за коронавирусных ограничений и длинных очередей.
Угроза из соцсетей
Итоговая явка, как ожидается, будет высокой - многие из 65,5 млн. филиппинцев с правом голоса пришли к избирательным участком рано утром.
На некоторых участках сообщали о проблемах со счетными машинами, но, как говорит глава избирательной комиссии Джордж Гарсия, сообщений о крупномасштабных нарушениях нет.
Столкновения на участках, по его словам, были "сведены к минимуму", а полиция "полностью контролирует ситуацию".
Группа Asian Network for Free Elections, которая занимается мониторингом выборов, сочла прошедшее голосование честным и прошедшим без нарушений.
Выборы критикуют за несколько сопровождавших их кампаний в соцсетях, которые критики посчитали нечистоплотными.
"Я описал это как выгребную яму с дезинформацией, и с каждым электоральным циклом дела все хуже", - говорит профессор политологии Филиппинского политехнического университета Ричард Хейдариан.
Маркоса обвиняют в том, что он запустил соцсетевые кампании для обеления истории своей семьи, однако и в рамках своей кампании он ложно изображал правление своего отца-диктатора как "золотой век" Филиппин (в реальности это была эпоха нищеты и огромной задолженности перед иностранными банками). Обвинения в запуске этих кампаний Маркос отрицает.
В то же время наблюдатели отмечают и запуск кампаний, направленных против основной соперницы Маркоса Лени Робредо, с применением женоненавистнической риторики.
Кроме того лидер гонки на протяжении всей кампании избегал прямых дебатов или встреч с критиками.
Кто такой Бонгбонг Маркос
64-летний Фердинанд Маркос-младший по прозвищу "Бонгбонг" - сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса, правившего Филиппинами 21 год.
Вместе с семьей, в том числе с матерью Имельдой, бывшей первой леди, политик проголосовал на избирательном участке в школе в Батаке, на севере страны.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Правление Фердинанда Маркоса на Филиппинах сопровождалось введением военного положения и взятием правительством под контроль судов, СМИ и частных компаний. Армия и полиция арестовали тысячи диссидентов, многие из которых подвергались пыткам.
Первая леди Имельда Маркос также принимала участие в коррупционных схемах мужа, вместе с другими членами ближайшего окружения они разворовали около 10 млрд долларов. Она особенно известна своими дорогостоящими нарядами и огромной коллекцией дизайнерских туфель.
Клан Маркосов вернулся на Филиппины в 1990-х годах и с тех пор Бонгбонг Маркос занимался политической карьерой. В выборах он участвует вместе с дочерью нынешнего президента Сарой Дутерте. Они обещают "объединить" Филиппины.
Лени Робредо, бывшая правозащитница, выиграла у Маркеса выборы на пост вице-президента. Она известна своей борьбой против нарушений прав человека режимом Родриго Дутерте. Ее предвыборный лозунг - "честное правительство - лучшая жизнь для всех".