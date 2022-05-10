Россия бомбила Одессу 9 мая. Последний удар был после праздничного салюта в Москве. Фото

26 минут назад

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Подпись к фото, Власти сообщили, что один человек погиб, еще пятеро госпитализированы в результате ночного ракетного удара

Вечером 9 мая, когда в Москве и других российских городах гремели праздничные салюты, по Одессе был нанесен очередной ракетный удар. Погиб один человек. Предыдущий удар был за несколько часов до этого - во время визита в Одессу председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Утром 10 мая Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и городской совет Одессы опубликовали фото, на которых видны последствия последнего удара.

По данным спасателей, в 22:35 ракеты попали в торгово-развлекательный центр в селе Фонтанка Одесского района, а также в три складских помещения в Суворовском районе Одессы. На складах погиб один человек, двое были ранены. В Фонтанке - трое травмированных. Пожары удалось потушить после часа ночи.

Автор фото, The State Emergency Service of Ukraine Подпись к фото, В результате ракетных ударов начался сильный пожар

Оперативное командование "Юг" вооруженных сил Украины заявило, что российские военные нанесли удар по Одессе с использованием авиации. Всего во время последней атаки было выпущено семь ракет, говорится в сообщении.

Украинские военные связывают взрывы в торговом центре и складе с тем, что противник якобы использует "устаревшие ракеты", то есть менее точные. Они также считают, что "истерические атаки" на гражданскую инфраструктуру могут использоваться для оказания психологического давления.

Автор фото, The State Emergency Service of Ukraine Подпись к фото, Спасатели потушили пожар после часа ночи

Минобороны России с февраля заявляет, что целями ударов становятся объекты военной инфраструктура и "живая сила" противника, а также иностранцы, приехавшие воевать на стороне Украины.

Российские военные не комментировали ночные удары по Одессе, а накануне утром подтверждали сообщения украинского командования "Юг" об ударе высокоточными ракетами типа "Оникс". Целью российское минобороны назвало украинские вертолеты на площадке в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

Автор фото, t.me/odesacityofficial Подпись к фото, Одесский городской совет опубликовал фото ночного обстрела города

Днем 9 мая командование "Юг" сообщило о новой атаке на Одесскую область. По их данным, дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22 выпустил три ракеты "Кинжал". Минобороны России это не комментировало.

Во время этого ракетного удара в Одессе находился председатель Европейского совета.

"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня - прямо во время нашего визита с Шарлем Мишелем", - писал в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Во время бомбардировки Мишель и Шмыгаль укрылись в бомбоубежище.

Автор фото, t.me/odesacityofficial Подпись к фото, В черте города удары пришлись по складским помещениям, там погиб один человек

Российские военные уже не в первый раз обстреливают Одессу. В канун Пасхи по городу были запущены семь крылатых ракет, две из них попали в многоэтажный дом. Погибли трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Их гибель вызвала большой резонанс в мировых СМИ.

Российский президент Владимир Путин, начавший вторжение в Украину 24 февраля, накануне оправдывал свое решение на параде Победы на Красной площади. Он назвал его единственно верным и в очередной раз обвинил Украину и Запад в агрессивных планах в отношении России и жителей Донбасса. Путин ни словом не упомянул о жертвах войны, в том числе среди мирного населения.

По данным ООН, с 24 февраля по 8 мая в Украине погиб 3 381 мирный житель, в том числе 235 детей. Ранения получили 3 680 гражданских лиц.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Некоторые пользователи соцсетей сочли цинизмом то, что Путин возложил цветы в том числе к памятнику городу-герою Одессе

После парада Путин возглагал цветы к Вечному огню и памятникам городов-героев у кремлевской стены. Он положил цветы и к памятнику Одессы в то время, когда российская армия готовилась нанести очередные ракетные удары по этому городу.

Вечером 9 мая в Москве и других городах России был праздничный салют. Спустя полчаса в Одессе и ее окрестностях прозвучали взрывы от российских ракет.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Праздничный салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Кэролайн Дэвис, корреспондент Би-би-си, Одесса

От запаха дыма и горящих домов в центре Одессы никуда не деться.

Около 22:30 в понедельник прозвучали три взрыва. К полуночи улицы наполнились едким дымом.

Власти подтвердили, что Одесса была атакована семью ракетами с использованием авиации. По их словам, один человек погиб, еще пятеро были доставлены в больницу.

Журналисты Би-би-си стали свидетелями того, как несколько пожарных расчетов пытались потушить пожар на двух объектах в городе, к одному из них подъехала скорая помощь.

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