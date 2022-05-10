Четыре российских губернатора ушли в отставку в один день. Они не успели "обнулиться"

54 минуты назад

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Автор фото, TASS

Губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей, а также глава Марий Эл объявили об уходе в отставку. Это первые увольнения весной 2022 года. Еще один губернатор заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в сентябре. В этом году внутреннюю политику затмила война, которую начал президент России против Украины. СМИ сообщали, что губернаторские выборы могут отменить или приостановить из-за войны и санкций. Пока этого не произошло. До дня выборов осталось четыре месяца.

Томская область

"20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым", - говорится в заявлении губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Жвачкин был губернатором с 17 марта 2012 года. До этого он работал в структурах "Газпрома".

Губернатор сообщил, что президент Владимир Путин "поддержал его позицию". Путину 69 лет.

Путин регулярно принимал отставки губернаторов в прошлые годы, они всегда писали заявления по собственному желанию, даже если накануне увольнения отрицали отставку. Обычно были осенние и весенние волны губернаторских отставок. Этой весной отставок не было - 24 февраля началось российское вторжение в Украину.

Кировская область

Вслед за Жвачкиным об отставке сообщил глава Кировской области Игорь Васильев. Ему 60 лет.

Исполняющим обязанности губернатора Путин назначил его в июле 2016 года. На следующий год он избрался на этот пост на выборах. Васильев сменил Никиту Белых, который был арестован на посту кировского губернатора по коррупционному делу.

В своем телеграм-канале он написал, что уволился "в связи с приближением окончания срока полномочий" и собирается "продолжить работу на федеральном уровне". Ранее Васильев возглавлял Росреестр. Как и Жвачкин, он сообщил о поддержке его решения Путиным.

Саратовская область и Марий Эл

Третьим об отставке заявил глава Саратовской области Валерий Радаев. Он на год старше кировского губернатора и возглавлял регион последние 10 лет - с весны 2012 года.

Свои мотивы Радаев не пояснил, заявив лишь через пресс-службу, что в связи с приближающейся избирательной кампанией не собирается выдвигать свою кандидатуру и "сосредоточиться на другом направлении работы".

Четвертым стал 63-летний глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он также заявил, что решил покинуть пост руководителя республики, который занимал с сентября 2017 года. О причинах досрочной отставки он сказал еще меньше, чем остальные: в связи с истечением срока полномочий (хотя истекают они только в сентябре).

"Обнуления" еще нет

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Также во вторник заявление сделал 50-летний губернатор Рязанской области Николай Любимов. В отставку он не уходит, однако сообщил, что не собирается выдвигаться на новый срок (как и Евстифеев, был губернарором с 2017 года).

Полномочия всех трех губернаторов должны были закончиться в сентябре, когда в России в единый день голосования проходят выборы разного уровня, в том числе губернаторские. В сентябре прошлого года в Госдуму внесли законопроект о региональной власти, в числе прочего позволяющий губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Законопроект пока принят только в первом чтении.

Эксперты обращали внимание на то, что эта инициатива позволит губернатором "обнулить" свои сроки вслед за Путиным, который получил возможность оставаться в кресле президента после 2024 году благодаря изменениям в Конституции, принятым по его инициативе.

Принятие законопроекта позволит баллотироваться на третий срок в том числе мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву, срок полномочий которых истекает в 2023 году. Еще двумя руководителями, которым поправки позволят сохранить пост, эксперты называли главу Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова. Силовики Кадырова принимают участие в войне против Украины.

За что?

Жвачкин воспользоваться поправками не успел. "Есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек", - заявил Жвачкин. Васильев был губернатором только один срок и имел право переизбраться на второй.

До сих пор неизвестно, будут ли в сентябре этого года прямые губернаторские выборы. В конце апреля сразу три издания - "Коммерсант", РБК и "Ведомости" - со ссылкой на свои источники сообщили, что они могут быть перенесены или даже отменены. Источник агентства Интерфакс говорил, что "ситуация в стране нестандартная" из-за вторжения в Украину и последовавших за ним "жестких санкций". "Расходовать силы и средства на избирательную кампанию", по его словам, "нецелесообразно".

Ожидалось, что Путин объявит о заморозке губернаторских выборов на совете законодателей 27 апреля, но он не сказал на эту тему ни слова. Однако на следующий день замглавы управления Кремля по внутренней политике Владимир Мазур подтвердил, что идут консультации и решение об изменении процедуры выборов губернаторов может быть принято "в ближайшие дни".

При этом Мазура СМИ называли наиболее вероятным кандидатом на пост губернатора Томской области. О том, что этот 55-летний чиновник может возглавить регион, РБК писал еще в начале февраля (то есть еще до начала вторжения в Украину).

В качестве причин ожидавшейся отставки Жвачкина РБК называл его возраст и неудачные для него результаты выборов в гордуму Томска в 2020 году. Тогда в 19 из 27 округов победили кандидаты, поддержанные Алексеем Навальным. В частности, депутатом стала Ксения Фадеева, которая была координатором регионального штаба Навального (признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена).

Что касается Васильева, то кировскому губернатору в Кремле ставили в вину слабую управляемость региона и "катастрофически низкий рейтинг", утверждали собеседники РБК еще в октябре прошлого года.

Радаеву политтехнологи также прочили отставку. Саратовский губернатор и сам допускал, что откажется от выдвижения на новый срок. 10 лет назад назначение Радаева поддерживал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который в Саратовской области начинал свою политическую карьеру, писали "Ведомости". Собеседник издания говорил, что мнение Володина будет учитываться при поиске кандидатуры нового губернатора.

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