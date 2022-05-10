В Ленинградской области завели уголовное дело за поджог флага с буквой Z

16 минут назад

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Автор фото, TVRAIN

Полиция и СМИ сообщили о задержании подозреваемого в поджоге российского флага с буквой Z в Ленинградской области. По некоторым данным, это бывший светооператор Московской филармонии, в прошлом году устроивший акцию в поддержку политических заключенных. Заведено дело о надругательстве над флагом.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что во Всеволожском районе Ленинградской области задержали подозреваемого в надругательстве над российским флагом. В ночь на 9 мая он мог сорвать и поджечь флаг в садовом некоммерческом товариществе "Юбилейное-Ручьи", следует из сообщения.

Фамилия задержанного не указана, только возраст - 33 года. На него завели уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или государственным флагом). Максимальное наказание - год лишения свободы.

Руководитель пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев утверждает, что задержанный - его друг Станислав Семенюк. В начале 2021 года его имя уже появлялось в новостях, когда он вывел на Концертного зала им. Чайковского 31 января надпись "Свободу политзаключенным!" Она сопровождала рекламу билетов Московской филармонии, где Семенюк работал светооператором. После этого он уволился по собственному желанию.

Произошедшее 9 мая этого года Яковлев описал так: "Он сжег флаг с буквой Z, висевший на здании правления садоводческого некоммерческого товарищества, где живут родители Стаса. Полиция быстро его нашла".

Издание 47news.ru утверждает, что это был российский триколор с георгиевской лентой в форме буквы Z и надписью "Своих не бросаем". По данным издания, мужчина снял флаг со здания правления садоводства "Юбилейное-Ручьи" и попытался его поджечь.

Буква Z стала символом российского вторжения в Украину. Она не имеет официального статуса, но повсеместно используется как властями, так и простыми людьми, которые поддерживают войну против Украины. Против россиян, выступающих за прекращение войны, заводят административные и уголовные дела о "военных фейках".

Дачники писали, что около часа ночи кто-то открутил флаг шуруповертом с беседки у здания правления садоводства и поджег, пишет "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Сообщение о поджоге флага поступило в полиции от 62-летнего мужчину около 11 утра, говорится в заявлении регионального управления МВД.

Судя по обсуждению произошедшего в группе дачников, не все жильцы оказались согласны с решением председателя поднять флаг с буквой Z над их домами, отмечает телеграм-канал "Ротонда".

Семенюка доставили в отделение полиции №87 в поселке Кузьмолово Всеволожского района, чтобы оттуда отвезти в отвезти в отдел Следственного комитета России по Всеволожску, рассказал Яковлев.

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