Принц Чарльз зачитал тронную речь на сессии Парламента вместо Королевы Елизаветы II. Фотографии
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В этом году королева Елизавета II не принимала участия в церемонии открытия сессии Парламента. Вместо нее тронную речь о законодательных планах правительства зачитал принц Чарльз. В последний раз Елизавета II пропустила его в 1963 году.
96-летняя королева с трудом передвигается и из-за этого уже отменила свое участие в нескольких публичных мероприятиях.
В заявлении Букингемского дворца сказано, что Елизавета II до последнего момента хотела принять участие в церемонии в Вестминстере, но в итоге вынуждена была отказаться из-за "эпизодических проблем с мобильностью".
Королева Елизавета пропускала открытие Парламента только дважды за 70 лет своего царствования - в 1959 и 1963 годах, оба раза из-за беременности.
В те разы ее речь произносил лорд-канцлер, однако во вторник ее зачитал принц Уэльский.