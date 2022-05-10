Принц Чарльз зачитал тронную речь на сессии Парламента вместо Королевы Елизаветы II. Фотографии

час назад

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Автор фото, AP Photo/Alastair Grant Подпись к фото, Принц Чарльз впервые зачитал речь на сессии Парламента вместо Королевы

В этом году королева Елизавета II не принимала участия в церемонии открытия сессии Парламента. Вместо нее тронную речь о законодательных планах правительства зачитал принц Чарльз. В последний раз Елизавета II пропустила его в 1963 году.

96-летняя королева с трудом передвигается и из-за этого уже отменила свое участие в нескольких публичных мероприятиях.

Автор фото, Ben Stansall / various sources / AFP

В заявлении Букингемского дворца сказано, что Елизавета II до последнего момента хотела принять участие в церемонии в Вестминстере, но в итоге вынуждена была отказаться из-за "эпизодических проблем с мобильностью".

Автор фото, Chris Jackson - WPA Pool Подпись к фото, Королева Елизавета II на сессии Парламента в прошлом году

Королева Елизавета пропускала открытие Парламента только дважды за 70 лет своего царствования - в 1959 и 1963 годах, оба раза из-за беременности.

В те разы ее речь произносил лорд-канцлер, однако во вторник ее зачитал принц Уэльский.