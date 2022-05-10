76-й день войны: США предсказывают затяжной конфликт, в Киеве снова открылось посольство Германии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник вновь открыла в Киеве немецкое посольство, перенесенное из города еще до войны

Главы МИД Германии и Нидерландов в Украине

Во вторник в Украину приехали главы МИД Германии и Нидерландов Анналена Бербок и Вопке Хукстра.

Бербок посетила Бучу, пробывшую под российской оккупацией почти месяц с начала марта. После ухода российских войск в этом городе были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей.

"Буча стала символом. Немыслимые преступления, пытки, изнасилования, убийства", - написала Бербок в своем твиттере.

На пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Бербок объявила, что в Киеве снова открывается посольство Германии, перенесенное во Львов незадолго до войны, в середине февраля.

На совместной пресс-конференции она подчеркнула, что правящая коалиция Германии хочет избавиться от зависимости от энергоносителей.

"Мы четко поняли, что экономическая зависимость не может принести безопасности, если для агрессора судьба своего народа абсолютно безразлична. Нам необходимо свести зависимость от российских энергоносителей к нулю, и навсегда", - подчеркнула Бербок.

Ранее в германском МИД заявляли, что хотят отказаться от российской энергии к концу года, однако министр финансов Кристиан Линднер столь конкретных сроков не подтвердил.

Также Бербок заверила, что Германия поддерживает предоставление полноправного членства Украине в ЕС.

Визит Бербок в Украину заранее не анонсировался.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра начал визит с посещения Ирпеня. Город, расположенный недалеко от Киева, с начала войны подвергался массированным обстрелам и был сильно разрушен. Его оккупация продолжалась около месяца, с 5 до 28 марта.

"Эти разбомбленные дома и здания - иллюстрация того, как война отразилась на жизни мужчин, женщин и детей, которые здесь живут. Эти действия нельзя оставлять безнаказанными", - написал он в "Твиттере".

Позже, встретившись с Дмитрием Кулебой, Хукстра написал, что Нидерланды продолжат оказывать всевозможную помощь Украине.

ООН предупреждает, что реальное число погибших украинцев намного выше подтвержденного

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Реальное число украинских мирных жителей, убитых за первые 11 недель войны, может быть гораздо выше статистики ООН, заявила глава миссии организации по мониторингу прав человека в Украине Матильда Богнер. По данным ООН, на сегодня полностью подтверждена гибель 3381 человека.

"Мы работаем над примерной оценкой, но сейчас я могу сказать, что она будет на несколько тысяч выше, чем те цифры, которые мы даем вам сейчас", - сказала она.

По словам Богнер, сотрудникам мониторинговой миссии очень трудно собирать достоверную информацию в Мариуполе, почти полностью разрушенном российской артиллерией и авиаударами.

На прошлой неделе Богнер и ее команда посетили Киевскую и Черниговскую области и побывали в населенных пунктах, которые ранее оккупировали российские военные. По ее словам, у команды есть свидетельства 300 незаконных убийств мирных жителей в этих населенных пунктах, и эта цифра, вероятно, вырастет. Она также говорила о нарушениях прав человека украинскими военными, хотя и в меньшем количестве случаев, чем со стороны России.

Также Богнер выразила озабоченность тем, что обе стороны используют здания школ как опорные пункты для своих военных.

Как следует из нового исследования Международной организации по миграции, число людей, потерявших крышу над головой и пока остающихся в Украине, достигло восьми миллионов. Почти половина из них думают о том, чтобы покинуть страну.

США видят перспективу затяжной войны

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Директор национальной разведки США Аврил Хейнс в американском Сенате рассказала, как в США видят следующие месяцы войны.

Военных возможностей Владимира Путина не хватает для достижения его целей, поэтому Кремль может прибегнуть к более радикальным мерам, заявила Хейнс.

"Судя по нынешним тенденциям, вероятно, что президент Путин решится на более решительные меры, в том числе введение военного положения, переориентацию промышленного производства или военную эскалацию, которая позволит ему высвободить необходимые ему для достижения целей ресурсы", - сказала она.

Хейнс уверена, что российское наступление не ограничится Донбассом и армия снова попытается пробиться к Приднестровью.

"Мы считаем, что президент Путин готовится к затяжному конфликту с Украиной, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса", - сказала она.

"Путин, вероятно, считает, что у России выше способность и готовность выдерживать трудности, чем у ее соперников. Скорее всего он также делает ставку на то, что поддержка [Украины] США и ЕС ослабнет из-за дефицита сельхозпродуктов, инфляции и роста цен на энергоносители", - добавила Хейнс.

На том же заседании глава военной разведки США Скотт Берриер охарактеризовал нынешнее положение войны как "патовую ситуацию". "Украинцы не побеждают и россияне не побеждают", - резюмировал он.

Ситуация на фронте

Россия во вторник продолжала обстрелы украинских городов и инфраструктуры.

Днем военные в очередной раз ударили артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку, перебив магистральный газопровод. Теперь в городе нет отопления и газа, сообщил глава Луганской администрации Сергей Гайдай.

В Одесской области российские войска снова запустили крылатую ракету по уже поврежденному и неработающему мосту через залив Днестровский Лиман. его дважды обстреливали 27 апреля и еще раз - 2 мая.

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На территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе могут по-прежнему находиться более 100 мирных жителей. Об этом сообщает военная администрация Донецкой области. Днем поступали сообщения о массированных обстрелах и попытках штурма "Азовстали" российскими войсками.

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