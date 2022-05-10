Внутренние файлы Rutube появились в паблике. Сам сервис не работает вторые сутки

Андрей Захаров, Ксения Чурманова

Би-би-си

10 мая 2022, 18:03 GMT Обновлено 56 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Видеохостинг Rutube взломали в ночь на 9 мая. В компании считают, что кибератаку запланировали именно на этот день, чтобы сорвать трансляцию парада победы в Rutube. В тот же день в Twitter появились скриншоты из внутренней системы сервиса со списком каналов пользователей. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Anonymous.

Скриншоты административной панели сервиса опубликовали в аккаунте, авторы которого описывают свою деятельность так: "IT working for peace in Ukraine" ("IT, работающий ради мира в Украине").

Они также опубликовали письмо, которое якобы отправил директор Rutube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB. "Все эти деньги были потрачены впустую", - комментируют этот документ авторы твиттер-аккаунта.

На одном из опубликованных скринов также видно, что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал свой канал на почту на Gmail (почтовый сервис компании Google).

Ранее в этом аккаунте уже публиковали базу пользователей другого российского сервиса - "Россграма". Его создатели позиционирует соцсеть как аналог Instagram. Приложение еще не создано, но больше полумиллиона человек зарегистрировались, чтобы первыми скачать приложение, говорил Би-би-си сооснователь "Россграма". Их данные как раз оказались в одной из слитых баз.

"На наш взгляд, это прекрасное начало [проекта] с точки зрения безопасности пользователей", - добавили авторы твиттер-аккаунта.

В пресс-службе Rutube Би-би-си заверили, что пользовательская база не скомпрометирована, а данные не затронуты. "На данный момент можем сказать, что целью атаки была инфраструктура сервиса", - сообщили в компании.

Уже после выхода материала Би-би-си хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за атаку и взлом Rutube.

Как объясняют кибератаку в Rutube

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Утром в День победы пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся крупнейшей в истории компании кибератаке. В компании добавили, что "оперативная группа реагирования уже работает над восстановлением доступа к видеосервису". Но за два дня оперативной группе реагирования не удалось починить сайт.

К полудню праздничного дня в Rutube сообщили, что вся библиотека, включая пользовательский контент, не пострадала. Но сайт все еще не открывался.

"Кто-то изо всех сил пытался помешать нам провести трансляцию главного события сегодняшнего дня - Парада Победы. С радостью покажем его в записи и делаем все, чтобы в очередной раз победить", - такой пост появился в телеграм-канале сервиса вечером 9 мая.

Следом в Telegram произошла заочная перепалка между Rutube и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. В своем канале Федоров написал на русском языке, что произошедшее - не кибератака, а "специальная операция по улучшению российской IT-инфраструктуры". В Rutube ответили на украинском, сказав, что "эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих".

На следующий день издание The Village сообщило со ссылкой на своего источника, близкого к команде Rutube, что видеохостинг "не подлежит восстановлению".

В пресс-службе Rutube назвали такими прогнозы мрачными и поспешили опровергнуть их. "Кибератака поразила более 90% резервных копий, и восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось", - заявили в компании.

Rutube на замену YouTube

В России начали активно пиарить Rutube, когда у власти увеличилось количество претензий к компании Google, которой принадлежит YouTube.

За последние годы российский суд оштрафовал Google на миллиарды рублей, а YouTube из-за войны заблокировал несколько аккаунтов российских СМИ.

С начала года Rutube буквально стали сгонять аудиторию. На площадку переводили госучреждения, упрощали модерацию для окологосударственных компаний и разными способами привлекали топовых блогеров.