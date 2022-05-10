Илон Маск, покупающий Twitter, высказался за отмену бана Трампа

29 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Самый богатый человек на Земле, основатель частной космической компании SpaceX и, вероятно, будущий собственник Twitter Inc Илон Маск заявил, что позволил бы бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в "Твиттер". Сам Трамп пока не комментировал заявление Маска - "Твиттер" и другие соцсети заблокировали аккаунты бывшего президента.

Маск выступал по видеосвязи на конференции газеты Financial Times. "Я бы отменил запрет", - заявил он, имея в виду запрет Трампу заводить аккаунты в "Твиттере".

Маск, впрочем, отметил, что его сделка по покупке "Твиттера" пока не завершилась. "Это не то, что наверняка произойдет", - сказал он.

Дональд Трамп не скрывал, что своим успехом во многом обязан "Твиттеру". "Без твитов меня бы здесь не было", - говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.

Маск называл себя "абсолютистом в отношении свободы слова", и возвращение Трампа в соцсети может это подтвердить: бывшего президента США заблокировали в "Твиттере" после многочисленных жалоб на то, что он распространяет теории заговора про коронавирус и своих политических оппонентов.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года и отказ Трампа признать результаты президентских выборов 2020 года стали последней каплей. Соцсети решили, что Трамп через свои аккаунты подстрекает своих сторонников к насилию. На момент блокировки в "Твиттере" у Трампа было 88 млн фолловеров.

Маск считает, что это решение, наоборот, способствовало росту популярности Трампа среди американских правых. Он назвал запрет "аморальным и просто глупым". Трамп подал иск против Google, Twitter и Facebook, утверждая, что он стал жертвой цензуры с их стороны.

Трамп в интервью Fox News говорил, что не вернется в "Твиттер", даже если ему разрешат. Он пытается запустить собственное соцсетевое приложение Truth Social, но с переменным успехом: в феврале оно появилось в Apple Store, но первое время работало со сбоями.