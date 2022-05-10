Украина вышла в финал "Евровидения"

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Группа Kalush Orchestra, представляющая Украину на международном музыкальном конкурсе "Евровидение", вышла в финал. Россию в этом году дисквалифицировали из-за агрессии против Украины.

Солист Олег Псюк посвятил песню Stefania, с которой выступила группа, своей матери и всем женщинам, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Конкурс проходит в Турине, украинская группа выступала шестой. Многие зрители держали сине-желтые флаги.

Также в финал Евровидения вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.

Автор фото, Getty Images

Всего за право представить свою страну в финале конкурса в среду соревновались 17 участников.

12 мая состоится второй полуфинал, в котором сразятся еще 18 стран.

А 14 мая избранные финалисты сразятся за победу в конкурсе Евровидении.

Италия принимает Евровидение в третий раз за историю конкурса - раньше он проходил в Неаполе (1965 год) и в Риме (1991 год).

Kalush - рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.