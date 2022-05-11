Кирилл Серебренников покажет в Каннах фрагмент будущего фильма с Беном Уишоу в роли Эдуарда Лимонова

32 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Российский режиссер Кирилл Серебренников, с которого в марте в России сняли судимость, в интервью журналу Variety рассказал, что работает над фильмом об умершем два года назад российском писателе и политике Эдуарде Лимонове. Лимонова в фильме сыграет Бен Уишоу, известный, в частности, по роли Q в фильмах о Джеймсе Бонде. Первые кадры Серебренников обещает показать на закрытом показе для закупщиков на Каннском кинофестивале.

Первую жену Лимонова, Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко, известная по фильму "Дылда" Кантемира Балагова.

В интервью Variety Серебренников рассказал, что фильм "Баллада об Эдичке" (The Ballad of Eddie) будет экранизацией биографии "Лимонов" французского писателя Эмманюэля Каррера (в русском переводе издана в 2012 году), а жанрово описал его как "поэтическую биографию" писателя.

В середине съемок Россия напала на Украину, но в России, по словам Серебренникова, удалось отснять около половины фильма. Не снятыми остаются сцены, происходящие по сюжету в Нью-Йорке, их будут снимать в одной из европейских стран, закончить эти съемки планируют за шесть недель, рассказал Серебренников. Фестивальная премьера ожидается весной 2023 года. Трейлер покажут 17 мая.

"Когда все началось, мы снимали фильм, и люди на съемочной площадке читали на телефонах новости из разных источников. Когда работаешь над историей Лимонова, читаешь все его книги, все ставишь в перспективу, а потом видишь, как реальность врывается с огнем, дымом, взрывами и бомбардировками - возможно даже дома, где жил Лимонов - это что-то потрясающее и странное. Я не знаю, как это объяснить", - поделился режиссер.

Когда началась война, Серебренников понял, что "мы находимся во сне Лимонова", говорит он.

Кирилл Серебренников - один из самых известных современных российских режиссеров. В России он был осужден по обвинению в коррупции, судимость с режиссера сняли только в конце марта. В июне 2020 года Кирилл Серебренников был признан виновным в хищениях средств, выделенных минкультом на проект "Платформа".

Кто такой Эдуард Лимонов

Автор фото, Getty Images

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Эдуард Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году, большую часть детства провел в Харькове (в районе Салтовка, часто упоминавшемся в последние недели в новостях о российских артобстрелах). Стихи он начал писать в 15 лет, однако первый роман - "Это я, Эдичка" - опубликовал только в 1976 году в США, куда эмигрировал в 1974 году - как он сам объяснял, из-за давления КГБ.

В США писатель вступил в социалистическую партию и критиковал местные власти. В 1980 году он переехал во Францию, где поддерживал коммунистическую партию, а в 1987 году получил французское гражданство. В те годы он опубликовал еще семь повестей и романов, а также несколько сборников рассказов.

После распада СССР вернулся в Россию и восстановил российское гражданство. Тогда же в России впервые начали издаваться его художественные произведения.

В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которую впоследствии российский суд признал экстремистской организацией и запретил. В 2010 году на ее основе была создана новая оппозиционная партия под названием "Другая Россия".

Лимонов был одним из создателей "Стратегии-31" - регулярной акции, которая проводилась в 31-й день тех календарных месяцев, в которых есть такой день. Ее участники выступали в поддержку 31-й статьи Конституции России, которая гарантирует гражданам свободу собраний и формально не отменена после поправок 2020 года.