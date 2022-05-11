В России объявили в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ровшан Аскеров уже не играет в "Что? Где? Когда?"

МВД России объявило в розыск бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. В конце апреля на него завели уголовное дело по статье "Реабилитация нацизма". Поводом стал пост о маршале Георгии Жукове. Еще до возбуждения дела Аскеров покинул Россию. Он говорил Би-би-си, что не согласен с обвинениями в свой адрес.

Карточка Аскерова появилась в среду в базе разыскиваемых лиц МВД. Розыск ведется в рамках уголовного дела.

27 апреля Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении Аскерова расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

"Следствием установлено, что не позднее 6 апреля 2022 года Аскеров опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена на территории Российской Федерации) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова", - говорилось в сообщении СКР.

СКР начал проверять пост Аскерова после жалобы Государственного исторического музея (ГИМ). Поручение провести проверку дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Пост был опубликован 6 апреля. По словам представителя музея, Жуков там был назван "убийцей в погонах" и "мародером", а сам ГИМ - "псевдоисторическим", сообщала "Медиазона" (внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). "Клеветнические высказывания, - цитировало издание жалобу, - получили широкий резонанс в российском обществе и вызвали широкий общественный резонанс".

Аскеров в конце марта улетел в Баку, следовало из еще одного поста.

"Обидеться может кто угодно на что угодно"

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Аскеров не согласен с тем, что оклеветал маршала Жукова, хотя пост он стер.

"Я его убрал. В этом посте была ровна одна неправда. Я написал, что он пятикратный герой СССР. На самом деле он четырехкратный герой СССР", - говорил Аскеров Би-би-си.

"В 1948 году его за это даже осуждали, и он покаялся, и он действительно вагонами добро из Германии перевозил себе, - утверждает бывший игрок "Что? Где? Когда?" - И это есть в "Википедии", и в его воспоминаниях, и документы есть в архиве - где там неправда?"

"Я не понимаю, как можно обвинять в клевете, если ты делаешь два клика на популярные открытые ресурсы... Тогда давайте обвиним в клевете всю "Википедию", все архивы, учебники истории - там [в посте] нет ничего, чего бы не было в учебниках истории. Просто эти факты были собраны сразу в одном месте, и получается такая картина", - сказал Аскеров.

Он уточнил, что пост о Жукове писал уже не в России. По поводу жалобы ГИМ он сказал, что думал, что "исторические музеи созданы для другого".

"Обидеться может кто угодно на что угодно. Если я буду думать, кто на что обидится, то я буду вынужден молчать. Это вообще ужасно", - добавил Аскеров.

Игрок говорил, что не планирует в обозримом будущем возвращаться в Россию. Свою позицию по поводу российского вторжения в Украину он описал так: "Я не согласен с действиями России последние 22 года".

В интервью Sports.ru в 2019 году Аскеров, который к тому моменту уже покинул клуб "Что? Где? Когда?", говорил, что он гражданин России.

"Уходит в основном молодежь"

После 24 февраля на многих известных людей завели уголовные дела о военных фейках. Большинство из них перед этим покинули Россию.

С начала войны знатоки "Что? Где? Когда?" один за другим начали покидать клуб и страну, отмечал телеграм-канал "Можем объяснить". "Уходит в основном молодежь, а остаются и играют - как ни в чем ни бывало - ветераны клуба и те, кто участвует в его финансовой деятельности, - говорилось в публикации. - Почти все команды пришлось перенабирать".

Издание отмечало, что из-за опасений эксцессов в прямом эфире Первого канала игры "Что? Где? Когда" начали проходить в записи и без объявления московского времени (это было маркером прямого эфира). Кроме того, отменили музыкальные паузы.

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