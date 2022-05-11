"Это похоже на шпионский роман". Мария Алехина, приговоренная к трем неделям колонии, уехала из России

47 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Участница Pussy Riot Мария Алехина, которая должна была провести 21 день в колонии по "санитарному делу", уехала из России. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

В сентябре 2021 года Алехиной назначили год ограничения свободы по "санитарному делу" - суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции в поддержку Алексея Навального. Ей запретили выходить из дома с десяти вечера до шести утра, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

Кроме того, с начала февраля Алехиной три раза подряд назначали по 15 суток ареста. Сначала ее арестовали из-за фотографии со свастиками, опубликованной в 2015 году, затем - по обвинению в неповиновении полиции. Последний раз ее арестовывали 14 марта - за то, что Алехина, согласно протоколу, отказалась проследовать из одной камеры спецприемника в другую.

В начале апреля Алехина рассказала, что, освободившись из спецприменика, срезала свой электронный браслет, поскольку "испытала спектр сильных эмоций в виде гнева, разочарования и боли" из-за вторжения России в Украину.

ФСИН сочла это нарушением условий приговора по "санитарному делу" и потребовала заменить Алехиной год ограничения свободы на реальный срок. 21 апреля Пресненский суд Москвы постановил, что активистка должна провести 21 день в колонии.

Алехина на суд не явилась, 26 апреля стало известно, что МВД объявило ее в розыск.

Интервью NYT Алехина дала, находясь в столице Литвы Вильнюсе.

"Я до сих пор не до конца понимаю, что я сделала"

Как рассказала Алехина NYT, чтобы выйти из дома, не попавшись следившим за ней полицейским, она переоделась в форму курьера службы доставки еды Delivery Club. Также она оставила в квартире свой мобильный телефон, чтобы ее не смогли по нему отследить.

Дальше, по словам активистки, друг довез ее до границы с Беларусью, где у нее ушла неделя на то, чтобы попасть в Литву.

Пересечь белорусско-литовскую границу Алехиной, у которой был с собой только внутренний российский паспорт и литовская виза, удалось лишь с третьей попытки.

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"Я была счастлива, что сделала это, потому что это был большой и непредсказуемый "прощальный поцелуй" российским властям. Я до сих пор не до конца понимаю, что я сделала", - сказала Алехина.

Сначала, по словам активистки, белорусские пограничники задержали ее на шесть часов, после чего отказали ей в выезде. Во второй раз "недоверчивый офицер" сразу развернул Алехину.

С третьей попытки активистку пропустили через границу - с этим ей помог исландский художник Рагнар Кьяртанссон, который убедил власти одной из европейских стран выдать Алехиной проездной документ, дающий ей тот же статус, что и гражданину ЕС, пишет NYT.

Этот документ тайно переправили Алехиной в Беларусь, которая, находясь в стране, избегала отелей и других мест, где у нее могли бы попросить удостоверение личности. После этого она на автобусе доехала до Литвы. К этому моменту, как отмечает издание, Алехину уже объявили в розыск.

По словам активистки, белорусские пограничники относились к ней намного лучше, когда думали, что она гражданка Евросоюза.

"На прошлой неделе произошло много волшебства. Это похоже на шпионский роман", - описала Алехина свой опыт.

По мнению активистки, уехать в Европу ей удалось благодаря хаотичной работе российских правоохранительных органов.

"Отсюда Россия выглядит как большой демон, но она очень неорганизована, если смотреть изнутри. Правая рука не знает, что делает левая", - заключила она.

Алехина рассказала, что уже съездила в Исландию, чтобы встретиться с Кьяртанссоном, а теперь готовится к европейскому туру в поддержку Украины с другими участниками Pussy Riot, которые тоже покинули Россию.

Девушка Алехиной, муниципальная депутатка Люся Штейн, уехавшая из страны на месяц раньше, тоже примет участие в турне. Как и Алехина, она использовала форму курьера Delivery Club, чтобы уйти от московских полицейских, отмечает NYT.

И все же, заявила Алехина, она надеется вернуться в Россию. Активистка неоднократно говорила, что не хочет эмигрировать. "Сейчас я под уголовкой, у меня электронный браслет - и уехать означало бы взять билет в один конец. Меня это не устраивает, я так не хочу. Как бы наивно это не звучало, это моя страна, так что - сидим", - говорила она Би-би-си в феврале.

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