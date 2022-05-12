Бывший российский министр Алексей Улюкаев вышел из колонии

42 минуты назад

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Автор фото, Mikhail Pochuyev/TASS

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный по делу о взятке в особо крупном размере, освободился из колонии. В конце апреля стало известно, что суд принял решение о его условно-досрочном освобождении (УДО).

Улюкаев вышел из колонии, передают корреспонденты ТАСС и РИА Новости.

Бывшего министра увезли на машине - но не на том "Мерседесе" с московскими номерами, который журналисты заметили у входа в колонию незадолго до его освобождения, пишет РИА Новости. Таким образом, никаких заявлений не прозвучало.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Суд признал его виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам экс-министр называл себя жертвой провокации. Он отбыл в заключении пять из восьми лет.

"Отметили хорошее поведение"

27 апреля Московский районный суд Твери, приняв решение об УДО, постановил, что "цели наказания достигнуты".

Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства не возражал против УДО и до 11 мая не обжаловал решение суда. "Апелляционных жалоб в суд не поступало. Таким образом, 12 мая постановление суда вступает в законную силу и Улюкаев должен быть сразу же освобожден", - сказала в среду представитель суда.

Прокуратура и администрация колонии "отметили хорошее поведение" экс-министра, говорили ранее в суде.

Улюкаев стал первым в современной России действующим федеральным министром, которого арестовали и отправили под суд. Он отбывал наказание в колонии №1 под Тверью.

Дело Улюкаева

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, обвинив в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

По версии следствия, это было вознаграждение за заключение министерства экономического развития, которое позволяло крупнейшей российской нефтяной компании претендовать на покупку государственного пакета акций "Башнефти".

Арестовали Улюкаева 14 ноября 2016 года. Вскоре его отправили в отставку в связи с утратой доверия.

Бывший министр вину не признал и заявлял, что Сечин и начальник службы безопасности "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов устроили провокацию, составив на него ложный донос.

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"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал, - описывал Улюкаев в суде события, предшествующие эпизоду с передачей 2 млн долларов в офисе "Роснефти". - Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать".

"Была совершена провокация взятки за счет заведомо ложного доноса Сечина, на основании чего было сфабриковано обвинение, только на его показаниях", - говорил он.

Выступая с последним словом в суде, бывший министр экономического развития России попросил прощения за то, что слишком часто шел на компромиссы - "крутился в бюрократическом хороводе, принимал подарки, дарил их сам". Тогда он снова повторил, что против него была совершена "чудовищная провокация".

Позиция Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" была известна только в пересказе - заседания суда с их участием проходили в закрытом режиме.

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