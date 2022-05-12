Энергетическая война России и ЕС: чем грозят Европе российские газовые контрсанкции

Алексей Калмыков

Би-би-си

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Немецкая промышленность сильно зависит от российского газа

Россия ввела санкции против нескольких европейских компаний, через которые "Газпром" поставлял газ в Евросоюз, и тем самым подняла ставки в энергетической войне с Европой, обострившейся после вторжения в Украину. Первый удар контрсанкций приняла Германия - крупнейшая промышленная держава и главный потребитель российских энергоносителей в ЕС.

Она легко справилась с ним, однако у немецких чиновников есть подозрения, что цель была не тактической, а стратегической, и Кремль заложил бомбу замедленного действия для Евросоюза, который на 40% зависит от российского газа.

Энергетическая война началась задолго до вторжения: Газпром еще осенью сократил поставки газа в ЕС, и цены взлетели до невиданных высот. А как только на украинские города посыпались бомбы, ЕС отказался от российского угля, собрался до конца года уменьшить на две трети закупки газа в России и почти согласовал эмбарго на российскую нефть.

В ответ президент Владимир Путин потребовал от европейцев платить за газ на счет в российском "Газпромбанке" с последующей обязательной конвертацией евро в рубли, а отказникам Польше и Болгарии отключил газ. В среду в энергетическую войну вступила Украина, ограничив российский транзит в Европу через оккупированные территории.

Вечером того же дня российское правительство выполнило указ Путина от 3 мая и опубликовало список компаний, против которых вводятся контрсанкции. В него попали компании Gazprom Germania и EuRoPol GAZ.

"Указ содержит очень точечные и новаторские меры. Он допускает сохранение торговых отношений с Германией, но не на прежних условиях", - подвел первые итоги нового витка энергетической войны глава немецкой федеральной газотранспортной сети Клаус Мюллер.

Два зайца

Под контрсанкции попали трейдинговые компании, но они не затронули газотранспортные. Их легко обойти, если немцы будут покупать российский газ напрямую или через других трейдеров. Однако это предполагает перезаключение контрактов.

Путин таким образом убивает двух зайцев. Во-первых, его усилиями цены в Европе бьют рекорды, так что новые сделки будут выгоднее прежних. И во-вторых, в новых контрактах можно прописать оплату через "Газпромбанк", предпочтительную для России в условиях заморозки золотовалютных резервов центробанка.

Попавшая под российские контрсанкции компания Gazprom Germania владела европейскими активами "Газпрома", которые включали критическую инфраструктуру в Германии и ЕС (подземные газохранилища, трейдинг и газопроводы). Немецкие власти ввели в ней внешнее управление, как только "Газпром" попытался переписать все эти активы на компанию московского диджея.

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EuRoPol GAZ - также под российскими санкциями - является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа" из России через Беларусь и Польшу в Германию. Правда, газопровод мощностью 33 млрд кубометров в год (примерно треть всех российских поставок в ЕС) уже много недель работает в реверсном режиме и качает далеко не российский газ из Германии в Польшу, отключенную "Газпромом" еще в апреле.

"Ранее польская сторона неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды", - сообщил "Газпром" в четверг, комментируя решение правительства ввести санкции против его СП с польской PGNiG.

Под санкции попали также крупнейшее немецкое подземное хранилище "Газпрома" на 4 млрд кубометров и трейдер Wingas.

Все это лишит Германию примерно 3% ежедневного импорта, сказал министр экономики Роберт Хабек. Эти потери легко компенсировать за счет других источников, пусть и дороже. К тому же, Германия продолжает получать российский газ по трубопроводу "Северный поток" по дну Балтийского моря.

Эскалация кризиса неизбежна: Европа готовит новые санкции против российской нефти - главного экспортного товара и основного источника доходов Кремля. Отказаться от нее ЕС проще, чем от газа.