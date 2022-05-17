Продажа Home Credit, санкции до 2025 года и "газ за рубли" для итальянцев. Главные экономические новости дня

18 минут назад

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Автор фото, Александр Щербак/ТАСС

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Каким курсом идет Россия под санкциями

Минэкономразвития России ожидает, что пик укрепления рубля придется на второй квартал текущего года. К концу года курс может ослабиться до 76 руб за доллар, а к 2025 году - до 81 руб за доллар. Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя министерства, такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров макропрогноза на 2022-2025 гг, которые согласованы с минфином и внесены в правительство.

Этот же базовый прогноз предусматривает, что санкции в отношении России могут стать только жестче и сохранятся до 2025 года.

Минус еще один иностранный банк

Чешская группа PFF и банк Home Credit объявили о подписании соглашения, по которому продают свои российские банковские активы и дочерние компании группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным - председателем совета директоров и одним из крупнейших акционеров Санкт-Петербургской биржи.

Home Credit отмечает, что продажа активов фактически означает уход с российского рынка.

Еще в начале февраля речь шла о продаже российской части банка структурам АФК "Система", однако тогда переговоры закончились безрезультатно. Как сообщал РБК, стороны не договорились о цене. Тогда руководство банка якобы сказало ведущим сотрудникам, что актив на данном этапе не продается и будет развиваться внутри структуры PPF.

Казахстанский банк Home Credit будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и головной компании.

Итальянцы открывают рублевые счета для оплаты газа

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Итальянская компания Eni начала процесс открытия расчетных счетов типа "K" в Газпромбанке - об этом говорится в сообщении компании.

Эти два счета - один в евро, другой в рублях - мера предосторожности. Необходимость в них следует из одностороннего требования "Газпромэкспорта" о внесении изменений в действующие договоры о поставках газа. В сообщении компания напоминает, что отвергла эти поправки, однако собирается временно открыть эти два счета без ущерба для своих прав по договору, который по-прежнему предусматривает оплату в евро.

Пару дней назад Евросоюз фактически разрешил платить за российский газ по новой кремлевской схеме, которую раньше называл нарушением санкций. Еврокомиссия выпустила письменную рекомендацию, в которой указала, что открытие счетов в "Газпромбанке" не будет нарушением санкций, но только если покупатели газа четко заявят, что считают платеж исполненным в момент перечисления евро или долларов, а не после конвертации валюты и зачисления на рублевый счет.

Не все согласились и после такого разъяснения. Финская государственная компания Gasum назвала новую систему нарушением контракта и пригрозила арбитражным разбирательством.

О том, как работает так называемая "схема оплаты газа за рубли", читайте в нашем материале:

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