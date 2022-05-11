Тутанхамон в архивах: как раскапывали гробницу фараона 100 лет назад. Фото

час назад

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Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Золотая маска Тутанхамона была покрыта парафином, чтобы избежать бликов при фотографировании

"Тутанхамон: раскопки в архивах". В Бодлианской библиотеке Оксфордского университета открылась выставка, которая приурочена к 100-летию открытия, сделанного британским египтологом Говардом Картером и его командой. Вот несколько уникальных фотографий, сделанных во время раскопок.

Гробница древнеегипетского царя Тутанхамона в Луксоре - одно из самых известных открытий современной археологии.

Кадры, запечатленные фотографом Гарри Бертоном наряду с письмами, планами, рисунками и дневниками из архива Картера проливают новый свет на историю 10-летних раскопок гробницы, которая была первым известным неповрежденным королевским захоронением в Древнем Египте.

Они также развенчивают образ Говарда Картера как археолога-одиночки, демонстрируя вклад многих квалифицированных египетских рабочих, о котором говорят не так много.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Египетский мальчик демонстрирует украшенное драгоценными камнями ожерелье, найденное в гробнице Тутанхамона

На одной из фотографий изображен египетский мальчик, на котором надето тяжелое, украшенное драгоценными камнями ожерелье из шкатулки в гробнице Тутанхамона.

Задумка фотографа - объединить в этом кадре древний и современный Египет. Позже несколько человек утверждали, что этот мальчик тоже помогал команде Картера, но ни одно из утверждений не было подтверждено.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Египетские археологи и мальчик-помощник разбирают перегородку, чтобы открыть погребальную камеру Тутанхамона

Эта фотография входит в серию, занимающую центральное место на выставке. Четверых египетских археологов - Ахмеда Геригара, Гада Хасана, Хусейна Абу Авада и Хусейна Ахмеда Саида - Картер упомянул в своих дневниках и поблагодарил за помощь. Однако неизвестно, изображен ли кто-то из них на этой фотографии.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Египетские рабочие, среди которых дети, на месте гробницы Тутанхамона в Луксоре

Доктор Даниела Розенов, египтолог, которая была одним из кураторов выставки, говорит, что для раскопок Горвард Картер нанял более 50 местных рабочих, в том числе детей.

Хотя имена рабочих нигде не записаны, доктор Розенов говорит, что снимки развенчивают образ колониального стереотипа открытия, якобы сделанного одним человеком.

"Благодаря этим фотографиям мы можем увидеть важный вклад египтян в это открытие, и это часть истории", - считает Даниэла Розенов.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Говард Картер, его помощник Артур Каллендер и египтянин, имя которого неизвестно, открывают двери позолоченного святилища внутри гробницы Тутанхамона

На этой эффектной постановочной фотографии команда Картера открывает двери позолоченного храма. Сам Картер присел, а его помощник Артур Каллендер и неназванный египтянин стоят над ним.

Именно эта фотография стала главным изображением открытия гробницы во всем мире и прославила Говарда Картера.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Венок из васильков и листьев оливы на внешней маске Тутанхамона

Фотограф Гарри Бертон сделал крупный снимок внешней маски Тутанхамона, на которой лежал венок из высохших васильков и оливковых листьев. Однако, вскоре после того, как маска была извлечена из гробницы, хрупкие цветы рассыпались. Этот венок сохранился только на фотографии.

Научное исследование мумии Тутанхамона началось 11 ноября 1925 года. На этом снимке британский хирург Дуглас Дерри делает первый разрез на мумифицированном теле Тутанхамона.

Египетский коллега Дерри доктор Салех Бей Хамди стоит справа от него. Среди зрителей также - Картер, французский генеральный директор Службы древностей Египта Пьер Лако и неназванный египетский чиновник.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Золотая маска Тутанхамона

Золотая маска Тутанхамона, закрывавшая мумию, стала одним из самых знаковых и широко узнаваемых предметов, обнаруженных в гробнице.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Рисунок Говарда Картера

На этом рисунке Картер изобразил статую Анубиса, бога мертвых. Среди пометок археолога - размеры и описание статуи. Сын иллюстратора, Картер учился на художника, прежде чем заняться археологией, однако так и не получил академического образования.

Автор фото, Harry Burton/Griffith Institute, Oxford University Подпись к фото, Кладовая, которая выполняла функции сокровищницы, внутри гробницы Тутанхамона