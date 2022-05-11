Синдром войны в Заливе: причина болезней американских солдат - зарин, считают ученые

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По данным Специальной комиссии Организации Объединенных Наций, на этом снимке показано уничтожение ракет, начиненных нервно-паралитическим веществом зарин, в 1991 году в Ираке

Американские ученые утверждают, что обнаружили причины загадочного заболевания, известного как синдром войны в Заливе.

От него пострадали тысячи солдат, участвовавших в войне в Персидском заливе в 1991 году.

Как считают ученые, заболевание вызывает нервнопаралитическое вещество зарин, попавшее в воздух в результате бомбардировок иракских тайников с химическим оружием.

Многие ветераны войны в Заливе впоследствии жаловались на ряд симптомов, развившихся после возвращения из Ирака.

Но на протяжении десятилетий причины синдрома войны в Заливе установить не удавалось.

Зарин обычно смертелен, но ведущий исследователь доктор Роберт Хейли из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета считает, что в Ираке концентрация зарина в воздухе была невелика, и поэтому вдыхавшие его военные выжили.

"Однако этого было достаточно, чтобы люди заболели, если они были генетически предрасположены к заболеванию", - сказал он.

По словам Хейли, ключевым в развитии заболевания является ген, известный как PON1, который играет важную роль в расщеплении токсичных химических веществ в организме.

Ученые обнаружили, что люди с менее эффективной версией гена PON1 болеют чаще.

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В последнем исследовании, в основном финансируемом правительством США, приняли участие более тысячи случайно выбранных американских ветеранов войны в Персидском заливе.

"Мы замеряли воздействие нервно-паралитического газа, спрашивая ветеранов, слышали ли они сигналы химической тревоги - они были обучены ее распознавать. Мы взяли образцы крови и ДНК у всех участников, провели генетические исследования и нашли ген, который действительно объясняет болезнь. Это так называемая параоксоназа-1 (PON1), которая обычно защищает людей от нервно-паралитического газа - она разрушает нервно-паралитический газ в крови до того, как он попадет в мозг", - объясняет доктор Хейли.

"Проблема заключается в том, что существует сильная и слабая форма гена, и те солдаты, которые слышали сигналы тревоги о нервно-паралитическом газе и подвергались воздействию малых доз нервно-паралитического газа, у которых была сильная форма гена, не заболели, - продолжает он. - В то же время люди со слабой формой гена, слышавшие сигналы химической тревоги, заболели синдромом войны в Заливе".

Автор фото, UT Southwestern Подпись к фото, Доктор Хейли считает исследование наиболее полным на сегодняшний день и считает, что оно позволит разработать методы лечения и облегчения симптомов заболевания

По оценкам Королевского британского легиона, до 33 тыс. британских военнослужащих (из более 50 тыс., принимавших участие в войне в Заливе) все еще страдают от таких симптомов, как хроническая усталость, боли в суставах, проблемы с памятью и речью.

До войны Керри Фуллер из города Дадли (ему было 26 лет) ходил в спортзал несколько раз в неделю и увлекался скалолазанием. Теперь даже встать с постели для него - непростое дело.

В 40 лет у него случился инсульт. Сейчас ему 58, и он жалуется на мучительные боли в мышцах и суставах. Когда он ворочается ночью, то кричит так громко, что удит всю семью. У него проблемы с равновесием, памятью и речью.

"Даже когда я еще служил в армии, у меня уже начались многочисленные болезни, проблемы с дыханием, хроническая усталость, - говорит он. - И когда я начал задавать вопросы, может ли это быть как-то связано с моей службой в Персидском заливе, военное начальство ответило: "Вы несете чепуху, нет никаких доказательств. Два парацетамола".

Автор фото, Fuller family Подпись к фото, Керри Фуллер во время войны в Персидском заливе

Национальная ассоциация ветеранов и семей Персидского залива, благотворительная организация, работающая с больными бывшими британскими солдатами, приветствовала исследование.

"В течение 30 лет их игнорировали и им лгали, они не получали ответов на вопросы о воздействии токсичных веществ и газов и о том, как это влияет на них как физически, так и психически, - говорится в заявлении ассоциации. - Мы надеемся, что правительство Великобритании примет этот отчет к сведению и отреагирует, предложив ветеранам Персидского залива возможность пройти тесты. Мы надеемся, что это приведет к более серьезному и правильному лечению, в котором им слишком долго отказывали".

Министерство обороны заявило: "Мы продолжаем отслеживать и приветствовать любые новые исследования, которые публикуются по всему миру. Ветеранам, болезнь которых связана со службой, предоставляется финансовая поддержка через военные пенсии Министерства обороны и профессиональные пенсионные схемы Вооруженных сил".

Но Королевский британский легион заявил, что число значимых исследований синдрома войны в Заливе, проведенных в Великобритании все еще невелико.

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