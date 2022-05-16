Война в Украине, день 82-й: вывоз защитников "Азовстали" и угроза гуманитарной катастрофы в Херсоне
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Поздно вечером 16 мая автобусы начали вывозить защитников Мариуполя, много недель державших оборону металлургического комбината "Азовсталь". Многие из них ранены. Ранее Власти Херсона заявили о гуманитарном кризисе, а Северодонецк, Лисичанск и Одесская область поверглись массированным обстрелам - есть погибшие.
Эти и другие события - в нашем кратком ежедневном обзоре.
Автобусы вывозят защитников "Азовстали"
Рейтер опубликовало фотографии автобусов, на которых, по данным агентства, вывозят украинских военных, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Судя по снимкам, среди военнослужащих есть раненые.
Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на своего сотрудника на месте событий, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель защищали эту единственную неподконтрольную российским военным часть города.
Украинские официальные источники пока не дают комментариев о ситуации вокруг "Азовстали". В понедельник министерство обороны России сообщило, что после переговоров с заблокированными украинскими военными удалось договориться о вывозе раненых в больницу города Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.
По данным Рейтер, на территории завода находилось около 600 украинских военнослужащих.
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Конец истории Подкаст
До этого в "Телеграме" также появилось заявление украинского полка "Азов", к которому принадлежат многие защитники "Азовстали", о выполнении некоего приказа высшего командования. Представитель полка заявил, что приказ связан со спасением жизни бойцов, но прямо не уточнил, в чем именно он состоит.
"Азов" также не комментировал утверждения министерства обороны России о вывозе раненых.
"Ради спасения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказано в заявлении "Азова".
Полк отмечает, что защитники Мариуполя 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружений от стран-партнеров. "Никакое оружие не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии", - говорит "Азов".
Районы массированных обстрелов
Понедельник начался с ракетного удара по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате четверо мирных жителей получили множественные ранения, в том числе тяжело ранена шестилетняя девочка,
По данным офиса генпрокурора Украины, разрушены и повреждены здания двух баз отдыха и более 15 частных домов. Военных объектов на территории, подвергшейся обстрелу, нет.
Также мощным обстрелам российской артиллерии днем в понедельник подверглись Северодонецк и Лисичанск, в результате чего погибли не менее 10 человек.
"Северодонецк выдержал очень сильные удары. Количество поврежденных домов еще выясняем. Также спасателями ликвидирован пожар в здании склада местного научно-производственного объединения. В Лисичанске в результате обстрелов врага произошло возгорание жилого фонда", - написал он у себя в телеграм-канале глава Луганской области Сергей Гайдай.
В Херсоне начинается гуманитарный кризис
Об этом в понедельник заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, в оккупированной Херсонской области остаются около 500 тысяч жителей, у которых нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти нет возможности передвижения по области.
Мэр города Игорь Колыхаев заявляет, что медикаменты в Херсоне закончатся через две недели. Уже сейчас нет растворов для капельниц, на исходе сердечно-сосудистые препараты, в больницах не хватает кислорода.
Украинская сторона утверждает, что российские войска не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы, а местным жителям раздают просроченные лекарства и еду.
Расширение НАТО и реакция Кремля
Вслед за Финляндией о подаче заявки на вступление в НАТО заявила Швеция. О намерении Швеции было известно как минимум с конца прошлой недели, но в понедельник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сделала официальное заявление.
По словам Андерссон, конкретной военной угрозы Швеции в данный момент нет, но правительство готово к тому, что страна окажется в уязвимом положении в период рассмотрения заявки.
На саммите ОДКБ в Москве Владимир Путин заявил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс будет зависеть от расширения его инфраструктуры.
В Кремле также отмечают, что со Швецией и Финляндией у России проблем нет, так как с этими двумя странами у нее нет территориальных споров, в отличие от ситуации с Украиной.
США дадут Украине больше "Джавелинов"
Стало известно о новом масштабном военном заказе правительства США на производство противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Сумма контракта - 300 млн долларов, и частично он будет оплачен из средств последнего пакета американской помощи Украине.
По условиям договора, Украина получит еще 1300 "Джавелинов", которые уже прослыли грозой российской бронетехники и сыграли важную роль в войне. Ранее США предоставили Украине более 5 тысяч противотанковых комплексов.