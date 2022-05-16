Война в Украине, день 82-й: вывоз защитников "Азовстали" и угроза гуманитарной катастрофы в Херсоне

41 минуту назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Идет эвакуация защитников "Азовстали". Многие из них серьезно ранены

Поздно вечером 16 мая автобусы начали вывозить защитников Мариуполя, много недель державших оборону металлургического комбината "Азовсталь". Многие из них ранены. Ранее Власти Херсона заявили о гуманитарном кризисе, а Северодонецк, Лисичанск и Одесская область поверглись массированным обстрелам - есть погибшие.

Эти и другие события - в нашем кратком ежедневном обзоре.

Автобусы вывозят защитников "Азовстали"

Рейтер опубликовало фотографии автобусов, на которых, по данным агентства, вывозят украинских военных, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Судя по снимкам, среди военнослужащих есть раненые.

Автор фото, Reuters

Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на своего сотрудника на месте событий, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали около 10 автобусов с украинскими военными, которые в течение нескольких недель защищали эту единственную неподконтрольную российским военным часть города.

Украинские официальные источники пока не дают комментариев о ситуации вокруг "Азовстали". В понедельник министерство обороны России сообщило, что после переговоров с заблокированными украинскими военными удалось договориться о вывозе раненых в больницу города Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.

По данным Рейтер, на территории завода находилось около 600 украинских военнослужащих.

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До этого в "Телеграме" также появилось заявление украинского полка "Азов", к которому принадлежат многие защитники "Азовстали", о выполнении некоего приказа высшего командования. Представитель полка заявил, что приказ связан со спасением жизни бойцов, но прямо не уточнил, в чем именно он состоит.

"Азов" также не комментировал утверждения министерства обороны России о вывозе раненых.

"Ради спасения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", - сказано в заявлении "Азова".

Полк отмечает, что защитники Мариуполя 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружений от стран-партнеров. "Никакое оружие не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии", - говорит "Азов".

Районы массированных обстрелов

Автор фото, ГУ по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской об Подпись к фото, Последствия ракетного удара по Одесской области

Понедельник начался с ракетного удара по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате четверо мирных жителей получили множественные ранения, в том числе тяжело ранена шестилетняя девочка,

По данным офиса генпрокурора Украины, разрушены и повреждены здания двух баз отдыха и более 15 частных домов. Военных объектов на территории, подвергшейся обстрелу, нет.

Также мощным обстрелам российской артиллерии днем в понедельник подверглись Северодонецк и Лисичанск, в результате чего погибли не менее 10 человек.

"Северодонецк выдержал очень сильные удары. Количество поврежденных домов еще выясняем. Также спасателями ликвидирован пожар в здании склада местного научно-производственного объединения. В Лисичанске в результате обстрелов врага произошло возгорание жилого фонда", - написал он у себя в телеграм-канале глава Луганской области Сергей Гайдай.

В Херсоне начинается гуманитарный кризис

Автор фото, John Moore

Об этом в понедельник заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, в оккупированной Херсонской области остаются около 500 тысяч жителей, у которых нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти нет возможности передвижения по области.

Мэр города Игорь Колыхаев заявляет, что медикаменты в Херсоне закончатся через две недели. Уже сейчас нет растворов для капельниц, на исходе сердечно-сосудистые препараты, в больницах не хватает кислорода.

Украинская сторона утверждает, что российские войска не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы, а местным жителям раздают просроченные лекарства и еду.

Расширение НАТО и реакция Кремля

Автор фото, AFP

Вслед за Финляндией о подаче заявки на вступление в НАТО заявила Швеция. О намерении Швеции было известно как минимум с конца прошлой недели, но в понедельник премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сделала официальное заявление.

По словам Андерссон, конкретной военной угрозы Швеции в данный момент нет, но правительство готово к тому, что страна окажется в уязвимом положении в период рассмотрения заявки.

На саммите ОДКБ в Москве Владимир Путин заявил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс будет зависеть от расширения его инфраструктуры.

В Кремле также отмечают, что со Швецией и Финляндией у России проблем нет, так как с этими двумя странами у нее нет территориальных споров, в отличие от ситуации с Украиной.

США дадут Украине больше "Джавелинов"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Противотанковые комплексы "Джавелин" известны тем, что сносят башни российским танкам

Стало известно о новом масштабном военном заказе правительства США на производство противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Сумма контракта - 300 млн долларов, и частично он будет оплачен из средств последнего пакета американской помощи Украине.