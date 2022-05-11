Коронавирус в Шанхае: жесткий локдаун, дезинфекции, а в больницу - только с разрешения властей

час назад

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Автор фото, Jianzheng/VCG Подпись к фото, Освобожденные от жителей дома тщательно дезинфицируются

Миллионы жителей Шанхая уже почти два месяца сидят в локдауне из-за продолжающихся попыток властей полностью искоренить коронавирус. В ближайшие несколько дней правила карантина ужесточатся еще сильнее. Местным жителям будет запрещено покидать свои дома и пользоваться коммерческой доставкой еды, а съездить в больницу можно будет только с согласия местного органа компартии.

Если у одного человека на лестничной площадке обнаружен Covid-19, другим соседям скорее всего придется самоизолироваться в специальных государственных учреждениях даже при наличии негативного теста на коронавирус (такие правила действуют в некоторых районах города). Побывавшие в таких центрах жалуются на антисанитарию, отсутствие душевых и перегруженность.

В среду власти Шанхая заявили, что количество случае Covid-19 удалось свести к нулю по крайней мере в половине районов города, однако об отмене ограничений пока речи не идет.

"Мы должны отдавать себе отчет в том, что нынешняя ситуация нестабильна, риск возвращения Covid-19 по-прежнему существует", - заявил заместитель директора комиссии по здравоохранению Шанхая Чжао Дандань.

Согласно уведомлениям местных комитетов правящей компартии, на протяжении следующих трех дней доставлять продукты питания по городу будет разрешено только государственным курьерам. Ранее местные жители неоднократно жаловались на невозможность заказать еду и долгое время ожидания доставки.

Кроме того, поехать в больницу теперь можно будет только с согласия местного комитета компартии (за исключением экстренных случаев).

Би-би-си известны ситуации, когда жителям приходилось долго ждать приезда машины скорой помощи - некоторые были вынуждены воспользоваться частным автотранспортом, чтобы доехать до больницы.

Автор фото, Zhou Jiajia/VCG Подпись к фото, Волонтеры доставляют жителям посылки с предметами первой необходимости

В последнее время в китайских соцсетях появляется все больше видеозаписей, на которых одетые в белые комбинезоны сотрудники здравоохранения дезинфицируют квартиры.

Как пишет издание Shanghai Daily, обычно это касается только тех квартир, у обитателей которых был выявлен коронавирус. Однако когда речь идет о старых жилых кварталах, где часто семьям приходится делить кухню и туалет - такие помещения будут продезинфицированы полностью.

В последние дни жители некоторых районов, где ранее не вводили жестких ограничений, сообщают о появлении высоких заборов вокруг жилых комплексов.

Несмотря на жесткие ограничения, власти Шанхая утверждают, что резиденты половины районов города могут свободно покидать свои дома.

Автор фото, CFOTO/Future Publishing Подпись к фото, Жители некоторых районов Шанхая более 50 дней не могут покинуть свои квартиры

Более ужесточенные меры в Шанхае были введены спустя несколько дней после заявления председателя КНР Си Цзиньпина, выразившего свою приверженность стратегии нулевой заболеваемости ковидом.

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус выразил сомнения относительно эффективности политики нулевой заболеваемости ковидом. "Мы не считаем, что это оправдано, учитывая динамику распространения вируса", - заявил Тедрос во время новостной конференции во вторник.

Позже власти КНР ограничили доступ к видеозаписи с заявлением главы ВОЗ в китайской социальной сети Weibo.