77-й день войны: Кремль утверждает, что военного положения в России не будет, в Украине впервые будут судить российского солдата за убийство мирного жителя

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Несмотря на войну, Киев постепенно возвращается к нормальной жизни

77-й день войны в Украине: Кремль утверждает, что военного положения в России не будет, в Украине впервые будут судить российского военного за убийство мирного жителя. Эти и другие новости дня в нашем обзоре.

Песков: военного положения не будет, спецоперация идет по плану

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Завод "Азовсталь" в Мариуполе, который продолжают обстреливать российские войска

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет планов введения военного положения, а "спецоперация" идет по плану. О возможности того, что Путин может ввести военное положение в России, вчера заявила глава службы разведки США. Однако, Дмитрий Песков назвал это слухами.

Песков также заявил, что переговоры с Украиной идут "вяло и нерезультативно" и отказался говорить о дальнейших перспективах российско-украинских переговоров.

В Сумской области впервые будут судить российского военного

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Могилы убитых в Буче

Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Вадима Шишимарина, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

21-летний российский военный подозревается в убийстве 28 февраля 62-летнего безоружного мирного жителя в Сумской области, ехавшего по обочине на велосипеде

Это первый случай суда над российским военным в Украине. Его будут судить по статье "Нарушения законов и обычаев войны" УК Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас Вадим Шишимарин находится под стражей.

Оккупационная администрация Херсонской области попросит включить регион в состав России

Автор фото, EPA Подпись к фото, Беженцы из оккупированного российскими войсками Херсона приехали в Запорожье

Кирилл Стремоусов, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области, заявил, что оккупационные власти обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - цитируют Стремоусова РИА Новости.

Украина остановила часть транзита "Газпрома" в Европу

Украина прекратила в среду утром транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода из-за потери контроля в результате российского вторжения. Украинцы на данный момент не контролируют газораспределительный пункт "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области.

Таким образом, "Газпром" лишится трети транзитных мощностей в Украине, но у него есть другие трубопроводы в обход, так что при желании общий транзит на крупнейший для него европейский рынок может сократиться не более чем на несколько процентов.

Украина предложила "Газпрому" временно перевести транзит севернее, на другой пункт пропуска "Суджа", который остается под контролем Украины. Вот как все выглядит на карте оператора (цифры - максимальный суточный объем транзита в млн кубометров)