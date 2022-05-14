Украина выиграла "Евровидение", в тройке - Британия и Испания

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images

В финале конкурса "Евровидение-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra. В тройке призеров также Великобритания и Испания.

Песня Stefania заняла первое место после оглашения результатов зрительского голосования.

Солист Олег Псюк посвятил эту песню своей матери, а также всем женщинам, которые оберегают своих детей от ужасов войны. Конкурс в этом году проходит в итальянском Турине.

Kalush - рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.

Результаты конкурса:

Автор фото, Eurovision

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Kalush Orchestra с победой на песенном конкурсе и пообещал, что в один прекрасный день "Евровидение" пройдет в отстроенном и свободном Мариуполе."Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - написал президент Украины в Instagram.

С победой украинцев поздравили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу!" - написал Джонсон в своем "Твиттере".

Украинская команда была фаворитом конкурса. Однако, как подчеркивал солист Kalush Orchestra Олег Псюк, команда была на пятом месте по версии букмекеров и до начала войны.

По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины победили с большим отрывом - они получили 631 балл.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобританию представлял певец Сэм Райдер

Второе место с 466 баллами заняла Великобритания. От нее выступал певец Сэм Райдер с песней Space Man ("Космический человек"). Певец, который прошел путь от рабочего на стройке до звезды Tik Tok, смог вывести страну в тройку победителей после того, как Великобритания два года подряд занимала на "Евровидении" последнее место (в 2019-м и 2021 годах).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бронза - у испанки Шанель, выступавшей с песней SloMo ("Замедленная съемка")

На третьем месте оказалась Испания - певица Шанель с песней SloMo ("Замедленная съемка"). Она родом с Кубы - Шанель родилась в Гаване и переехала в Каталонию в возрасте трех лет.

Также в пятерке оказались Швеция и Сербия.

Швецию представляла певица Корнелия Якобс с песней Hold Me Closer ("Обними меня крепче"), Сербию - Констракта с композицией In Corpore Sano ("В здоровом теле").

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как снимали клип для Евровидения в освобожденном Ирпене

Россию 25 февраля отстранили от участия в "Евровидении". В сообщении на сайте европейского вещательного союза по этому поводу говорилось, что решение принято на фоне "беспрецедентного кризиса в Украине", из-за которого участие России может "нанести ущерб репутации конкурса".

На следующий день ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" объявили о выходе из Европейского вещательного союза в ответ на отстранение России от "Евровидения-2022".

Автор фото, Alamy

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