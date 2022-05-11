Большое интервью Тинькова, отказ Украины качать российский газ и список Forbes против войны. Главные экономические новости за день.

час назад

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Автор фото, Donat Sorokin\TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Тиньков осуждает санкции, войну и немного себя

Основатель и бывший владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков, который в последнее время высказывается редко, эмоционально и в основном в Instagram, дал большое интервью Юрию Дудю (признан иноагентом).:

Бизнесмен рассказал, что три года не был в России, не управлял банком и вообще, как он выразился, "никогда не коллаборировал" с властью. Поэтому считает британские санкции против себя технической ошибкой, совершенной "в ответ на огромное преступление, которое сделало русское государство".

Ошибся, по его словам, и сам Тиньков - когда в 2017 году в интервью тому же Дудю предложил сделать Путина императором. Бизнесмен "попросил у всех прощения за эту фразу" и в очередной раз добавил, что она была сарказмом. Тиньков говорит, что "никогда не ходил к Путину" и даже был на митинге против его очередного переизбрания.

Тиньков уверяет, что лично поговорил с 12 из 20 лидеров российского списка Forbes и все они против войны. Но публично выступать не хотят, объясняя это тем, что от них зависят тысячи сотрудников, а заявления ничего не изменят. Такой позиции, по словам Тинькова, придерживается основатель "Магнита" Сергей Галицкий. Совладелец "Альфа-Банка" Михаил Фридман советовал и самому Тинькову сначала продать банк, а уже потом осуждать нападение на Украину. Но Тиньков, по его собственным словам, ответил: "Миш, мне ***, я так чувствую, я не могу молчать".

ЦБ пророчит рекордную инфляцию за 22 года

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Экономисты Центрального банка считают, что по итогам года инфляция в России может достигнуть 23%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Если прогноз сбудется, инфляция в 2022 будет рекордной с 2000 года: тогда она составила 28,9%.

Но не все новости из доклада плохие. Его авторы отмечают, что падение рубля почти полностью отразилось в ценах (то есть, пока курс не изменится в худшую сторону, одним фактором в пользу инфляции меньше).

Правда, курс российской валюты вызывает все больше скепсиса и все меньше отражает реальность. Как выяснил Bloomberg, ассоциация трейдеров, работающих на развивающихся рынках, рекомендовала своим участникам с 6 июня игнорировать курс рубля на Мосбирже и использовать другие методы его определения.

Украина отказывается качать российский газ

Автор фото, Getty Images

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Транзит российского газа через Украину в Европу может упасть на четверть .

Из-за "форс-мажорных обстоятельств" оператор газотранспортной системы Украины с 11 мая прекращает качать газ через станции "Сохрановка" и "Новопсков", которые находятся на захваченной территории Луганской области.

Транзит через "Сохрановку" - на нее приходится треть всех поставок газа в европейском направлении через Украину, или около 8% всех европейских поставок "Газпрома", - уже рухнул с обычных для последнего времени 24 млн кубометров до нуля (это данные трейдеров и хабов, которые приводят Рейтер, S&P Global и ICIS).

Украинцы предложили "Газпрому" перевести транзит севернее, на пункт пропуска "Суджа" - он на территории, которую по-прежнему контролирует Украина. "Газпром" счел требования необоснованными. Никакого форс-мажора, по мнению компании, нет - как и препятствий для работы в прежнем режиме.

Подробнее об отношениях "Газпрома" с одним из крупнейших транзитеров мы рассказывали здесь:

Росавиация прячет статистику

Федеральное агентство воздушного транспорта приостановило публикацию статистики перевозок, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства. Почему - официально не объясняют.

Обычно агентство раз в месяц публиковало статистику по ряду показателей. В частности, сколько пассажиров российские и иностранные авиакомпании перевезли через пункты в России и сколько пассажиров обслужили аэропорты.