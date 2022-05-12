78-й день войны: разбитая российская техника около Белогоровки, переговоры об эвакуации раненых с "Азовстали"

16 минут назад

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Автор фото, Ukraine Defence Ministry Подпись к фото, На опубликованных украинскими военными кадрах видна разгромленная российская переправа через реку Северский Донец

Россия продолжает активные попытки взять под контроль территорию Луганской и Донецкой области, однако украинские источники сообщают о новом уничтожении российской техники. Би-би-си публикует кадры с убийствами мирных жителей под Киевом, а армия РФ наносит новые удары по Полтавской области. Тем временем власти Финляндии заявили, что страна должна подать заявку на вступление в НАТО, ожидается, что такое же решение скоро примет Швеция.

Главные новости 78-го дня войны России против Украины в нашем обзоре.

Российский провал под Белогоровкой и обстрел Кременчуга

В четверг утром украинские военные сообщили, что армия РФ снова пытается форсировать реку Северский Донец в районе поселка Белогоровка около Лисичанска и Северодонецка (административного центра подконтрольной Украине части Луганской области).

Российские военные пытаются перейти реку не в первый раз - на этой неделе, как сообщают украинские СМИ, группа российского спецназа форсировала Северский Донец с помощью понтонных переправ в районе Белогоровки, но была рассеяна под ударами артиллерии.

Данные о новых боях в своем телеграм-канале подтверждает и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. "Белогоровка сейчас сдерживает российское наступление, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян, - третий раз тоже будет", - написал Гайдай.

В четверг, ближе к вечеру, в украинских телеграм-каналах появились новые фото уничтоженных понтонных переправ через реку, тоже в районе Белогоровки. По их версии, это была попытка эвакуации десантников, провалившаяся снова из-за артиллерийского огня.

Украинские источники сообщают о потере Россией более 70 единиц техники за четыре дня попыток форсировать реку, однако эти данные невозможно проверить из независимых источников. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив вечером заявил, что при очередной попытке форсирования уничтожена была российская батальонно-тактическая группа с 50 единиц техники. Численность солдат и офицеров в такой группе может достигать 600-800 человек.

В четверг вечером глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил об обстрелах Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. "Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности позже. Не выходим укрытия!", - написал Лунин. На видео из Кременчуга, которые публикуют украинские телеграм-каналы, виден густой черный дым в районе попадания ракет. НПЗ в Кременчуге уже обстреливали дважды 2 и 24 апреля.

Воздушная тревога объявлена над центральной и восточной частями Украины.

Кадры стрельбы по мирным жителям

В четверг мировые СМИ опубликовали кадры убийства украинских мирных жителей российскими солдатами, снятое камерами наблюдения в велосипедном магазине под Киевом. Корреспондентка Би-би-си Сара Рейнсфорд встретилась с родственниками и друзьями убитых, их истории подтверждают кадры.

Подпись к фото, Российские солдаты сначала не заметили камеры видеонаблюдения, а потом уничтожили одну из них

Убийство произошло 16 марта в магазине около Киева. Погибли неназванный владелец салона и 65-летний охранник Леонид Пляц.

Гибель Пляца попала на камеры наружного наблюдения. На сделанных с их помощью кадрах видно, как группа российских солдат подходит к воротам, беседует с вышедшим к ним Леонидом и руководителем предприятия. Они вместе курят.

Группа военных отходит, но двое возвращаются и расстреливают Леонида и его товарища в спину, через ворота. После этого военные заходят в магазин, где занимаются мародерством.

Пляцу, несмотря на раны, удается добраться до будки охраны, и он пытается вызвать помощь. Спасти его не удалось - скорее всего, он истек кровью.

В четверг в украинской генпрокуратуре заявили, что направили в суд первый обвинительный акт в отношении российского солдата, обвиняемого в военных преступлениях. Этого человека обвиняют в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Украины.

"Азовсталь" продолжают обстреливать, возобновились переговоры

Металлургический комбинат "Азовсталь" под Мариуполем, где больше двух месяцев держат оборону служащие украинского полка "Азов", в среду вновь подвергся обстрелам.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В четверг в Киеве состоялась акция с требованием спасти украинских военных, защищающих "Азовсталь"

В четверг украинские власти сообщили, что ведут переговоры об эвакуации с комбината раненых военных. Вице-премьер-министр Ирина Верещук уточнила, что сейчас Украина обсуждает возможность вывоза 38 тяжелораненых бойцов. Ранее СМИ сообщали о возможной эвакуации 500 человек, Верещук это опровергла.

"Для ясности: сейчас мы ведем переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах, - написала Верещук в своем телеграмм-канале. - Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - написала она.

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО

Главным мировым событием дня стало заявление властей Финляндии в поддержку заявки на вступление в НАТО.

Автор фото, Getty Images

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В среду о намерении присоединиться к Североатлантическому альянсу совместно заявили президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Ожидается, что вскоре подобное решение примет и Швеция - страна, не входившая в какие-либо военные союзы уже более 200 лет.

Ранее в НАТО обещали рассмотреть заявку Финляндии и Швеции в ускоренном режиме. Сначала страна получает статус кандидата, а затем парламенты всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что вторжение России в Украину стало поворотным моментом для его страны, сменившего десятилетие общественной поддержки невоенного объединения, пишет корреспондентка Би-би-си Катя Адлер.

Российский МИД отреагировал на это гневно и пригрозил ответными мерами: "как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности".

Подробнее о решении Финляндии и мировой реакции на него читайте здесь:

СНБО изымает российские активы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов".

Согласно закону, будут принудительно изъяты такие права собственности РФ и ее резидентов в Украине, как 99,7% акций Проминвестбанка (ПИБ, Киев), принадлежащих российскому ВЭБу, и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее - Сбербанк, Киев), принадлежащие Сбербанку России.

В ВЭБ и "Сбере" обещают обратиться в суд. "Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях", - заявили в ВЭБ (цитата по РИА Новости).

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