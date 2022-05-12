Первая жертва войны с российской стороны границы. Что известно об обстреле белгородского села

19 минут назад

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Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, В результате обстрела пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей, заявил губернатор

Один человек погиб, семеро ранены в селе Солохи в Белородской области, попавшем под обстрел, следует из сообщений губернатора Вячеслава Гладкова. Населенные пункты этого региона регулярно попадают под обстрел, но ни в Белгородской, ни в других областях до сих пор не было человеческих жертв, тогда как в Украине, по данным ООН, число погибших мирных жителей приблизилось к 3,5 тысячи.

Как и другие губернаторы приграничных с Украиной областей, Гладков сообщает о связанных с российским вторжением в Украину событиях в своем телеграм-канале. "Семь раненых, поздно ночью привезли еще одного пострадавшего, - написал губернатор утром. - Федеральные телеграм-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице".

Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Губернатор опубликовал фото из села Солохи в своем телеграм-канале

Губернатор выложил фото с последствиями обстрела. По его данным, пострадали 17 домовладений и шесть автомобилей, выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине. Дома в селе не горят - горит камыш, растущий за пределами населенного пункта, подчеркнул Гладков.

Село находится примерно в 20 километрах по прямой от украинской границы. Всех его жителей вывезут в безопасное место, заявил глава Белгородской области.

В условиях военного времени Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц. Украинская сторона официально не комментировала обстрел села Солохи.

Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Еще одно фото, которым губернатор проиллюстрировал последствия обстрела

С начала войны против Украины власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах других сел, но не заявляли о погибших.

14 апреля в селе Журавлевка осколочное ранение получил один житель, 19 апреля трое человек пострадали в попавшем под обстрел селе Головчино, 25 апреля в Журавлеве и селе Нехотеевка было двое пострадавших при обстреле, а 26 апреля и 5 мая в тех же селах при обстрелах никто не пострадал, следовало из заявлений региональных властей.

Всего после 24 февраля в Белгородской области в результате обстрелов было повреждено более 200 жилых домов, пишет Интерфакс, ссылаясь на заявления властей.

Автор фото, t.me/vvgladkov Подпись к фото, Судя по фотографиям, значительных разрушений в белгородском селе нет

1 апреля в самом Белгороде произошли взрывы и пожар на нефтебазе. Удар по ней нанесли два боевых вертолета. Минобороны обвинило в нападении Украину. Украинские власти официально не комментировали эту атаку.

Еще одна нефтебаза сгорела в Брянске примерно в 110 километрах от Украины, но власти не связывали это с боевыми действиями. В других регионах не было жертв, связанных с российским вторжением в Украину.

В самой Украине, согласно последним данным ООН, погибли 3 496 мирных жителей, 3 760 гражданских получили ранения. Это данные на 11 мая, они предварительные. По данным ООН, в числе погибших - 238 детей.

Накануне в Запорожской области подвергся "беспощадной бомбардировке" поселок Камышеваха, заявил глава областной военной администрации Александр Старух, выложив фото последствий атаки. Он утверждает, что в результате попадания "десятка ракет" были повреждены десятки построек, один человек погиб, несколько ранены.

Автор фото, t.me/starukhofficial Подпись к фото, Фото из телеграм-канала главы Запорожской областной военной администрации

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Еще один мирный житель, по утверждению мэра города Лозовой Сергея Зеленского, накануне погиб в Харьковской области при ракетном ударе по складу. По сообщениям украинской стороны, это был склад сельскохозяйственной продукции.

О еще одной жертве среди мирного населения заявил глава военной администрации Кривого Рога в Днепропетровской области Александр Вилкул. По его данным, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня по Зеленодольску. Минобороны России не комментировало эти сообщения, Би-би-си не может оперативно их проверить.

Вооруженные силы Украины приблизились к границам России на харьковском направлении, а в отдельных местах даже вышли за них, заявил накануне в эфире советник главы офиса президента Алексей Арестович. Российская сторона не комментировала это утверждение. Попавшее под обстрел село Солохи граничит именно с Харьковской областью.

В приграничных регионах России весной был введен "желтый" уровень террористической опасности. Накануне Белгородская и Курская области продлили его до 25 мая.

"Желтый" уровень опасности объявляется "при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта", "красный", критический - когда теракт уже совершен или есть "непосредственная угроза" его совершения.

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