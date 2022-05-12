Президент и премьер Финляндии призвали страну немедленно вступить в НАТО

12 мая 2022, 09:54 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Вступление Финляндии в НАТО увеличивает протяженность границы с альянсом на 1340 км

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о безотлагательном вступлении в Североатлантический альянс.

Ниисто и Марин заявили, что хотели быть дать возможность населению страны более обстоятельно и широко обсудить эту тему, однако настало время принимать решение.

"Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, - говорится в заявлении двух лидеров. - Будучи членом НАТО Финляндия усилит весь оборонный альянс. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО"

"Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы", - ранее заявляла премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.

Как ожидается, вскоре аналогичные шаги совершит и Швеция.

До сих пор оба государства придерживались политики нейтралитета, однако развязанная в феврале Россией агрессия против Украины ощутимо повлияла на общественные настроения в обеих странах.

В Кремле уже заявили, что присоединение Финляндии к альянсу рассматривают как угрозу для России.

Что будет дальше

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Решение о подаче заявки на вступление в НАТО должен принять финский парламент. Судя по всему, он это сделает, так как, в отличие от прежних лет, большинство населения страны поддерживает вступление в Североатлантический альянс.

Опросы общественного мнения показывают, что сейчас в Финляндии за это решение выступает 76% населения, а против - лишь 12%. Это огромный сдвиг в общественном мнении страны, где обычно около половины населения выступало против присоединения к альянсу. Финские законодатели просто не смогут игнорировать столь ясно выраженное общественное мнение.

Ведущие финские политики, судя по всему, также поддерживают вступление страны в НАТО.

Как ожидается, Финляндия официально объявит об этом решении в воскресенье.

Такое же решение в воскресенье ожидается и в Швеции.

Каждая из этих двух стран принимает решение о присоединении к НАТО самостоятельно, но Стокгольм и Хельсинки тесно сотрудничают в работе над этим вопросом.

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Руководство НАТО уже заявило, что заявки Финляндии и Швеции будут рассмотрены очень быстро.

"Финляндия - один из ближайших партнеров НАТО, зрелая демократия, член Европейского союза, осуществляющий важный вклад в евроатлантическую безопасность", - заявил генсек НАТО Столтенберг.

Заявки сначала рассмотрит Совет НАТО, а официально о приеме двух стран в альянс может быть объявлено летом на очередном саммите НАТО.

Однако окончательно прием в эту организацию будет оформлен в течение года, когда необходимые документы будут ратифицированы парламентами всех нынешних 30 стран НАТО.

Реакция России

Накануне вторжения в Украину президент Путин говорил о неприемлемости продвижения границ НАТО к России, называя это прямой угрозой безопасности страны.

Вступление Финляндии в НАТО увеличивает протяженность границы с альянсом на 1340 км, а расстояние от границ НАТО до Санкт-Петербурга сокращается до 150 км.

Комментируя заявление премьер-министра и президента Финляндии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление этой страны в НАТО будет угрожать России.

По его словам, Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.

"Все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем процесс расширения [НАТО], насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

Россия уже не раз высказывала недовольство заявлениями политиков нейтральных Швеции и Финляндии о необходимости вступления в НАТО для обеспечения безопасности этого региона.

Еще в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что эти две страны используются как инструмент конфронтации.

"Любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО - это не институт развития. НАТО - инструмент конфронтации. Альянс так задуман, он так проектирован, так существует. Это абсолютный очевидный факт. Расширение представляет для нас угрозу", - заявил тогда представитель Кремля.

Позднее Россия заявила, что в случае вступления двух северных стран в НАТО предпримет ответные меры военно-технического характера, однако не стала уточнять, какие именно.

На практике это может означать усиление российского военного контингента в Карелии и, в частности, в приграничных с Финляндией районах. Кроме того, Россия может отказаться от безъядерного статуса Балтики.