Армия в полной боевой готовности; Роман Протасевич рассказал о свадьбе - сразу после приговора бывшей девушке. Главное в Беларуси за неделю

42 минуты назад

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Автор фото, Reuters/Instagram/Sapega_Sofia_

Белорусская армия вторую неделю находится в состоянии "внезапной проверки" и в полной боевой готовности; ученый-орнитолог осужден на 2,5 года, а организацию по защите птиц обвинили в экстремизме; экс-главред "Нехты" объявил о свадьбе - через три дня после того, как его бывшая девушка Софья Сапега получила шесть лет тюрьмы.

Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

Белорусские воинские части "неожиданно выведены" на случай войны

10 мая белорусская армия начала второй этап "внезапной проверки сил реагирования". По сути, это учения, в ходе которых армия приведена в полную боевую готовность.

Официальные лица говорят, что маневры носят исключительно защитный характер. "

Смысл внезапной проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте - агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории?" - говорил Александр Лукашенко.

Автор фото, Zerkalo.io

Начальник генштаба Виктор Гулевич объяснял учения заметно возросшей активностью стран Запада во всем регионе от Польши до Черного моря и тем, что она "явно носит не миролюбивый характер".

На фоне войны России против Украины реакция на учения была достаточно резкой: в ходе предыдущих таких маневров "Союзная решимость" в феврале 2022 года российские войска атаковали Украину с территории Беларуси.

Потом напряжение начало спадать, минобороны Великобритании в одной из своих ежедневных сводок сообщило, что "внезапная проверка" максимум отвлечет внимание украинской армии от наступления России в Донбассе.

Тем не менее, генштаб Украины ежевечерне с 4 мая сообщает, что не исключает артиллерийских и авиаобстрелов с территории Беларуси.

Орнитолог получил 2,5 года за протесты, его организация признана экстремистской

12 мая ученый-орнитолог и экс-глава экологической организации "Аховы птушак Бацькаўшчыны" ("Защита птиц Родины") Виктор Фенчук получил 2,5 года за "организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок" - то есть, за участие в мирных протестах в 2020 году.

Автор фото, Зеленый портал

Фенчук в августе 2020 года действительно выходил на массовые акции против фальсификаций при переизбрании Александра Лукашенко. Тогда он получил только административный арест.

В августе 2021 года силовики пришли в "Защиту птиц Родины" с обыском, Фенчука тогда задержали, дали ему еще один административный арест, а потом перевели в СИЗО уже с обвинением по уголовному делу.

"Защита птиц Родины" была одной из главных экологических организаций в Беларуси, она занималась охраной птиц и сохранением биоразнообразия.

В марте 2022 года ее лишили юридического статуса. По версии минюста, организация "под видом волонтерства по спасению птиц на территории Республики Беларусь осуществляет экстремистскую деятельность, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране".

В частности, это выражалось в том, что одним из девизов орнитологов был слоган "Птушкі з народам" ("Птицы с народом").

Роман Протасевич женился через три дня после приговора его бывшей девушке

6 мая гражданка России Софья Сапега была приговорена в Беларуси к шести годам колонии. Ее судили в закрытом режиме по семи статьям УК Беларуси - главным образом, за администрирование телеграм-канала, на котором выкладывались личные данные силовиков, причастных к актам насилия по отношению к оппозиционерам и представителям гражданского общества.

23 мая 2021 года Сапега и ее бойфренд, экс-редактор оппозиционного издания "Нехта" Роман Протасевич были арестованы в Минске после того, как рейс авиакомпании Ryanair, которым они летели из Афин в Вильнюс, был принужден к посадке в Беларуси.

Перехват гражданского самолета с применением боевой авиации и захват двух пассажиров вызвал шквал возмущения в международном сообществе. Западные политики и международные организации охарактеризовали это как акт воздушного пиратства.

С тех пор об жизни Протасевича и Сапеги было известно очень немногое, оба находились под полным контролем силовиков.

Известно, что Протасевич после задержания начал деятельно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в прежней оппозиционной деятельности. Однако наблюдатели задавались вопросом, насколько добровольными были его действия.

9 мая Протасевич написал пост, в котором рассказал, что их личные отношения с Сапегой уже на момент полета находились не в лучшем состоянии: они, по его утверждению, планировали расстаться сразу после прилета в Вильнюс, но вмешались силовики.

Некоторое время, пишет Протасевич, они жили в одной квартире под домашним арестом, но их отношения ухудшились настолько, что их расселили.

Этот пост неожиданно заканчивается словами: "... я несмотря ни на какие трудности буду всегда крайне тепло относиться к ней. Даже несмотря на то, что я женат. Но об этом как-нибудь в другой раз". И фотографией, где лицо невесты заблюрено.

Автор фото, SPRAVA

Загадочную свадьбу на секретной невесте обсуждали как в социальных сетях, так и в белорусских медиа. Мнения были в диапазоне от "мог бы не приурочивать пост о свадьбе к приговору Сапеге" до "жениться, если это вообще была свадьба, его тоже заставили силовики".

В своем следующем посте Роман Протасевич сообщил, что женился за месяц до приговора и обвинил СМИ в том, что они его травят ради высокого траффика.

В Минске пройдет закрытый суд над вдовой Зельцера

В Минском городском суде 31 мая начнется рассмотрение дела вдовы погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрея Зельцера. Как сообщают правозащитники, суд пройдет в закрытом режиме.

Автор фото, spring96.org Подпись к фото, Супругу погибшего Андрея Зельцера Марию Успенскую обвиняют в соучастии в убийстве сотрудника КГБ

Мария обвиняется в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего во время перестрелки в квартире Андрея Зельцера в сентябре прошлого года.

Ей грозит до 25 лет лишения свободы.