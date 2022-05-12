"65 лет человеку. За что?" Камеры наблюдения запечатлели, как российские военные убивали мирных граждан под Киевом

Сара Рейнсфорд

BBC News

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Российские солдаты сначала не заметили камеры видеонаблюдения, а потом уничтожили одну из них

Когда российские солдаты стреляли в спины Леонида Пляца и его начальника, эти убийства были запечатлены камерами видеонаблюдения в четких и ужасных подробностях. Видеозаписи, полученные Би-би-си, сейчас находятся в распоряжении украинской прокуратуры и служат свидетельством в деле о предполагаемом военном преступлении.

Это произошло в разгаре боев вокруг Киева. Главные дороги в столицу стали полем сражения, в том числе и район возле магазина велосипедов, где Леонид работал охранником.

Но в данном случае перестрелки не было: на видео четко видно, как вооруженные до зубов российские солдаты стреляют в двух безоружных украинцев, а затем грабят магазин.

Би-би-си восстановила полную последовательность событий, сопоставив записи с многочисленных камер видеонаблюдения с показаниями людей, которым Леонид звонил в тот день, а также украинских бойцов-добровольцев, которые пытались его спасти.

Что произошло в день убийства

Российские солдаты подъезжают к магазину в украденном фургоне со знаком V, который используют российские войска, и словами "Танковый спецназ Rus", написанными черной краской. Они одеты в российскую военную форму и подходят к воротам с поднятыми автоматами, держа пальцы на спусковых крючках.

Леонид идет к солдатам с поднятыми руками, показывая, что он безоружен и не представляет угрозы.

Подпись к фото, На записях с видеокамеры видно как раненый Леонид Пляц пытается укрыть на КПП

Российские военные сначала разговаривают с ним и его начальником через забор. На видеозаписи нет звука, но все мужчины кажутся спокойными, они даже курят. Потом украинцы разворачиваются, а солдаты начинают уходить.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Внезапно двое россиян возвращаются назад, приседают, а затем несколько раз стреляют двоим мужчинам в спины.

Начальника убивают наповал, а Леониду вскоре удается подняться на ноги. Он даже затягивает ремень вокруг бедра, чтобы замедлить кровотечение, а затем, спотыкаясь, скрывается в будке охранников, где пытается вызвать помощь.

Василий Подлевский, который также работает охранником в этой компании, дважды разговаривал по телефону с Леонидом, пока тот истекал кровью и ждал помощи. Леонид сказал ему, что солдаты сначала заверили его, что не убивают мирных жителей, а потом выстрелили ему в спину.

Дальше Василий пересказывает разговор со своим другом.

Я говорю: "Лень ты как?"

"Я, - говорит, - на втором КП".

Я говорю: "Ты хоть себя можешь перевязать?"

Он мне говорит: "Вася, я еле сюда дополз. У меня все так болит, я себя плохо чувствую".

Я сказал: "Леня, держись". И начал звонить в нашу тероборону.

Люди из теробороны, которым звонил Василий, до войны торговали кондиционерами. Сейчас они бойцы-добровольцы.

Подпись к фото, На подступах к Киеву шли ожесточенные бои

Саша и Костя показывают мне на своих мобильных телефонах видео с российскими танками, которые проезжают мимо их позиций. В марте их работа заключалась в том, чтобы в режиме реального времени отправлять информацию о передвижениях россиян на военные позиции украинцев дальше по дороге.

Когда Леонид Пляц был ранен, им поручили пересечь постоянно обстреливаемую трассу E40, чтобы помочь ему. Даже сейчас дорога усеяна обгоревшими остовами танков, свидетельствующими об интенсивности боев.

Когда Пляц лежал, истекая кровью, российские солдаты все еще орудовали в магазине.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как они простреливают замки в различных помещениях, вытаскивают велосипеды и скутеры, трутся в кабинет директора, пьют его виски и роются в его шкафах.

Саша и Коля были легко вооружены и значительно уступали россиянам по численности. Поэтому они были вынуждены ждать, когда военные РФ уйдут, хотя и понимали, что Леонид умирает.

"Мы разговаривали с ним по телефону, пытались его успокоить. Мы говорили ему, что все в порядке, что все будет хорошо. Мы сказали, что уже в пути. Может быть, это помогло ему. Может быть. Но, к сожалению, к тому времени, когда мы добрались, он был мертв", - рассказывают они.

Даже в тот момент, когда они выносили тела Леонида и его начальника, им приходилось прятаться, потому что мимо проезжали российские танки.

"Мой папа не был военным"

Против людей, совершивших убийства, есть немало убедительных доказательств. Би-би-си изучила видео в мельчайших деталях, и на нем отчетливо лицо российского солдата, который, как мы считаем, был одним из убийц.

Подпись к фото, Леониду Пляцу было 65 лет, когда его убили российские солдаты

По записям видно, что прошло довольно много времени, прежде чем российские солдаты поняли, что их снимают. После этого они разбили одну из камер видеонаблюдения.

Би-би-си показала кадры начальнику полиции Киевской области, и он сказал нам, что после отступления российских войск в конце марта на этой дороге в Киев были найдены тела 37 мирных жителей. Всех их застрелили.

Украинская прокуратура подтверждает, что сейчас расследует убийство Леонида и его коллеги как возможное военное преступление. Это один из более чем 10 тыс. зарегистрированных подобных случаев.

"Мой папа был абсолютно не военным. Он был пенсионер. 65 лет человеку. За что?", - спрашивает дочь Леонида Юлия Андрощук.

Сейчас она находится за границей и из-за войны даже не смогла приехать, чтобы похоронить отца.

"Какой-то ярости у меня нет. У меня есть просто глубокий траур. И, честно говоря, у меня страх перед ними. Они настолько невменяемые... я их боюсь", - говорит она.

Юлия надеется, что виновные когда-нибудь все же предстанут перед судом.

А пока она хочет, чтобы люди знали, что случилось с ее отцом, и чтобы убийства прекратились.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: