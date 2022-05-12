"Он взрослый и самостоятельный". Депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил, почему не отправляет сына на войну

Андрей Захаров

Би-би-си

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сергей Миронов на военном параде на Красной площади 9 мая

В ответ на вопрос Би-би-си депутат Госдумы России Сергей Миронов объяснил, почему он не отправляет сына на войну в Украину, хотя регулярно поддерживает ее в своих выступлениях.

Хотя из заблокированного "Твиттера" ушли почти все российские чиновники, Миронов туда упорно приходит и регулярно пишет твиты в поддержку войны.

Месяц назад Русская служба Би-би-си рассказала о том, что министерство обороны разместило по всей стране тысячи вакансий для найма военнослужащих по контракту. Когда я звонил по ним под видом потенциального кандидата, мне говорили, что я могу подписать краткосрочный контракт на три месяца и после трех недель "боевого слаживания" отправиться воевать в Украину. Причем на словах брали всех годных к военной службе.

Сергей Миронов - не просто рядовой депутат, а глава фракции со сложным названием "Справедливая Россия - За Правду", а в прошлом еще и спикер Совета Федерации. После публикации нашего материала я начал под твитами Миронова во славу войны отставлять один и тот же вопрос: если он за войну, то готов ли он отправить ссылки на эти вакансии своему сыну Ярославу.

Сын Миронова родился в 1979 году, поэтому теоретически может проходить службу в российской армии по контракту.

Сергей Миронов долго не отвечал мне - возможно, не замечал моих реплаев, - но в пятницу наконец сделал это. Из его ответа следует, что он сомневается, что армии нужно пополнение, а его сын - "взрослый и самостоятельный". В сухом остатке - ссылки отправлять он не будет, воевать будут чужие дети, а Миронов продолжит поддерживать войну в "Твиттере".

"Вы журналист или провокатор? - спросил Миронов. - Почему я должен отправлять ему ссылки? Во-первых, он взрослый и самостоятельный. Во-вторых, "сотни вакансий" - даже звучит нелепо, больше похоже на вымысел. В-третьих, в СВО ["cпециальная военная операция" - так российские власти и СМИ называют войну в Украине] принимают участие только контрактники, он таковым не является".

Автор фото, Twitter

Позже Миронов предложил дать интервью Би-би-си, чтобы рассказать о своей позиции подробнее.

В начале мая на основании открытых источников Русская служба Би-би-си выяснила, что подтверждены имена уже 2120 российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине. Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Представители вооруженных сил Украины называют куда большую цифру - более 25 тыс. погибших российских военных.