Путин о "санкционной одержимости" и ценах, туманное будущее "Сапсанов" и "Лукойл" вместо Shell. Главные экономические новости дня

Анастасия Стогней

Би-би-си

час назад

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Автор фото, EPA

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Путин рассказал о росте цен (естественно, не в России)

Владимир Путин провел очередное "совещание" по экономическим вопросам. Кавычки не случайны: еще со времен коронавируса "совещаниями" Кремль называет сольные выступления Путина, на которых в качестве массовки присутствуют профильные чиновники.

Сегодняшнее "совещание" Путин начал с того, что Европа, одержимая "раздутыми политическими амбициями и русофобией", бьет антироссийскими санкциями "по благосостоянию собственных граждан". Из-за этого, сказал президент, европейцам пришлось столкнуться с "резким ростом инфляции". "В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых", - привел ужасающую статистику Путин.

На какие данные он опирался - загадка. Согласно последним данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне достигла 7,5%. Это рекорд, потому что в Европе, в отличие от России, инфляция всегда была немного выше нуля. Сейчас по темпам роста цен лидирует Эстония. Там годовая инфляция подбирается к 15% (но никак не к 20%).

Автор фото, Reuters

Среди слушателей Путина была Эльвира Набиуллина. Как раз в начале нынешней недели Центробанк, который она возглавляет, выпустил доклад с прогнозом: по итогам года инфляция в самой России составит от 18% до 23% (рекорд за последние 22 года). Эти цифры Путин озвучивать почему-то не стал.

Зато рассказал, что недельная инфляция в России замедляется. Именно в таком ключе - "Европа задыхается от рекордной инфляции, а в России темпы роста цен падают" - об экономическом кризисе говорят на провластных российских каналах.

Вторая часть этого утверждения соответствует действительности (сейчас недельная инфляция составляет 0,12% против 2,2% сразу после начала войны). Но, как всегда, важен контекст. Одна из главных причин замедления инфляции в том, что россияне на волне паники закупились всем, от сахара до стиральных машин, впрок. Теперь нет ни незакрытых потребностей, ни - что важнее - особых сбережений.

В газовой войне появляются новые эпизоды

Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" - вдобавок к еще десяти, которые сделали это раньше, узнал Bloomberg. Счета нужны для оплаты газа по новой схеме, которую российские власти называют "газ за рубли" (на самом деле экспортеры платят в валюте, но на счет в российском банке; оплата считается завершенной, когда банк переведет валюту в рубли и отправит ее "Газпрому"). О каких именно странах идет речь, неизвестно. Судя по всему, крупнейшие импортеры и, в частности, Германия - в их числе.

Автор фото, EPA

Москва, в свою очередь, вечером 11 мая выкатила новые контрсанкции против европейских компаний, через которые "Газпром" качает газ в ЕС. Речь, в числе прочих, про Gazprom Germania (владела европейскими активами "Газпрома", находится под внешним управлением немецких властей) и EuRoPol GAZ (владеет польским участком газопровода "Ямал-Европа").

Для европейцев это неприятно - та же Германия потеряет примерно 3% импорта - но не катастрофично: эти потери она сможет компенсировать за счет других источников, пусть и дороже. Россия лишается возможности качать газ через Польшу по "Ямал-Европе", но по факту она и так не делает этого несколько недель.

Подробно об эффекте газовых контрсанкций рассказываем здесь:

Россия прощается с Shell и Siemens

"Лукойл" покупает у британско-нидерландской Shell (которая решила покинуть Россию вскоре после вторжения России в Украину) больше 400 АЗС и завод по производству смазочных материалов. Сумма сделки не разглашается, сотрудников обещают сохранить.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Поезд "Сапсан" производства Siemens

Также, как стало известно в четверг, Россию покинет немецкий Siemens. Это во многом символическое явление: на российском рынке, заявил гендиректор Siemens Роланд Буш, компания работала "почти 170 лет". Масштаб проблемы еще предстоит оценить: у Siemens множество подразделений, которые занимаются разными бизнесами в России, от энергетического до медицинского.

Отдельный сюжет - судьба курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом "Сапсанов", которые Siemens поставляет и обслуживает. Вероятно, их ждет "иранский сценарий": часть поездов придется разобрать на запчасти, пишет "Коммерсант" со ссылкой на профильных экспертов.

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