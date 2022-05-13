Тысяча песен в кармане: о чем мечтали создатели айпода

17 минут назад

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Автор фото, Justin Sullivan/Getty

Когда в 2001 году компания Apple запустила в продажу цифровой плеер iPod Touch, он стал революционным изобретением.

Он не был первым mp3-плеером на рынке, как и iPhone после него не был первым смартфоном, но уникальный дизайн стал тем самым толчком, который был необходим, чтобы увести цифровую музыку от кассет, компакт-дисков и пиратских цифровых копий.

Музыкальная индустрия тогда явно проигрывала битву с нелегальным файлообменом, и запуск сервиса iTunes, позволявшего скачивать на iPod до тысячи музыкальных треков, позволил компании Apple остаться на плаву за счет доходов от реализации музыки.

"С iPod вы уже никогда не будете слушать музыку как прежде", - заявлял на презентации в октябре 2001 года ныне покойный Стив Джобс. И оказался совершенно прав.

Спустя два десятилетия в стриминговом сервисе Apple Music насчитывается уже более 90 млн треков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стив Джобс на презентации iPod Touch в 2007 году

На протяжении многих лет айподы появлялись в разных ипостасях, однако на этой неделе компания решила прекратить выпуск iPod Touch - последней модели, выпущенной еще в 2007 году и обновленной три года назад.

iPod Touch был придуман той же командой изобретателей и инженеров, что и iPhone, который быстро затмил своего предшественника.

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Автором идеи был Тони Фаделл. Ведущие BBC Radio 4 попросили рассказать его о том, как он отреагировал на новости о том, что iPod больше не будет продаваться.

Тони Фаделл: Я работаю в индустрии технологий уже достаточно долго, чтобы знать, что процесс движения технологий никогда не останавливается. Для меня важно осознание того, что iPod был одним из краеугольных камней Apple, наравне с iTunes и Mac, которые сделали эту компанию тем, чем она является сегодня. Да, он ушел в прошлое, но его никогда не забудут.

Би-би-си: Вы писали - в своей книге и не только - что инженеры должны начинать работу над дизайном не с вопроса "как", а "зачем". Каков был ответ на вопрос "зачем" в случае с айподом?

Т.Ф.: Важно было, что все любят музыку. Это первое. И обычно людям хочется иметь намного более широкий выбор музыки при себе, чем то, что они физически могут унести. Речь идет о тысяче песен в твоем кармане. Вот в чем была трансформация и в чем был ответ на этот вопрос.

Би-би-си: Насколько упорно Стив Джобс настаивал, чтобы вы присоединились к Apple в 2001 году? Вы ведь тогда сомневались, стоит ли это делать.