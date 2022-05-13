Глава МИД Британии: санкции не будут сняты, пока Россия не уйдет из Украины

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс известна своей жесткой риторикой в адрес Путина

Международные санкции в отношении России могут быть сняты только тогда, когда все российские войска полностью покинут территорию Украины, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на проходящей в Германии встрече министров иностранных дел стран-членов "Большой семерки"

Накануне вечером она подчеркнула, что президент России Владимир Путин должен потерпеть полное поражение, чтобы он был не способен на новую агрессию в будущем.

"Он позорит себя на мировой арене", - считает Трасс.

"Наилучший способ обеспечить долгосрочную безопасность Украины состоит в обретении ею способности защитить себя. Это означает необходимость предоставить Украине ясный путь к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО", - сказала она.

Недвусмысленный сигнал Кремлю

Джеймс Ландейл, корреспондент Би-би-си по вопросам европейской дипломатии

Автор фото, AFP Подпись к фото, Главы МИД стран G7 собрались в Германии главным образом для того, чтобы согласовать дальнейшие дипломатические шаги в отношении России

Британское правительство заявляет, что хочет поражения Путина в Украине. Но при этом министры редко объясняют, что это означает на практике. Глава британского МИДа Лиз Трасс тут - исключение.

В апреле она говорила, что Россию надо выдавить со всей территории Украины. В четверг пошла дальше, призвав G7 не снимать санкции до полного вывода российских войск из Украины и установления прочного мира.

По ее словам, поражение Путина должно быть полным, он не должен получить никаких выгодных для себя условий.

Такая категорическая, максималистская позиция направлена на то, чтобы послать Кремлю четкий сигнал: Россия ничего не добьется путем войны.

Некоторые аналитики, однако, выражают опасения, что столь конкретные требования Запада могут в какой-то момент войти в противоречие с видением ситуации в самой Украине, и тогда достичь политического урегулирования будет намного труднее.

Выступая перед журналистами на встрече министров иностранных дел G7, Лиз Трасс призвала предоставить Украине дополнительную военную помощь.

"Сейчас очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия и усиливая санкции", - сказала она.

Министры иностранных дел G7 три последние дня обсуждали на встрече в Германии войну в Украине и ее последствия, в частности рост цен на продукты питания и энергоносители во всем мире.

В пятницу состоится вторая встреча глав МИД стран G7 с участием министров иностранных дел Украины и Молдовы.

Помощь Евросоюза

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Европейский союз предоставит дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине.

"Я намерен объявить, что мы, Европейский Союз, предоставим новый транш в размере 500 млн евро для оказания военной помощи Украине. Таким образом, общая сумма составит 2 млрд евро", - сообщил он в пятницу.

Боррель также призвал страны G7 усилить давление на Москву, вводить новые санкции, пытаться изолировать РФ на мировой арене и создавать единый фронт для поддержки Украины.

По его словам, он с оптимизмом смотрит на перспективу введения общеевропейского эмбарго на закупку российской нефти, которое может быть согласовано уже в ближайшие дни.