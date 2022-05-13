США: сенатор Рэнд Пол заблокировал срочную помощь Украине в размере 40 млрд долларов

59 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сенатор Рэнд Пол уже не впервые выступает против предоставления Вашингтоном иностранной помощи

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал срочное выделение американским сенатом США дополнительной помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Белый дом пытается в ускоренном порядке провести через сенат решение о предоставлении Киеву 40 млрд долларов, крупнейшего за последние десятилетия пакета американской помощи.

Ведущие сенаторы - республиканцы и демократы - проявили редкое в таких случая единство, согласившись с тем, что находящейся в тяжелом положении Украине необходимо безотлагательно предоставить дополнительную гуманитарную и военную помощь.

Однако в четверг один сенатор-республиканец нарушил эти планы, в одиночку выступив против.

Сенатор Рэнд Пол, который уже неоднократно выступал против предоставления Вашингтоном финансовой помощи другим странам, отказался поддержать предложение, требовавшее единогласного решения.

Он требует принятия специального законодательства, предписывающего американский контроль над тем, как эти деньги будут потрачены.

"Нельзя выкидывать на ветер 40 млрд долларов без какого-либо надзора. Мы сделали это в Афганистане: специальный генеральный инспектор не остановил все растраты, но хотя бы заставил расхитителей дважды подумать, прежде чем воровать деньги", - заявил Пол.

"Я присягал конституции США, не какому-то иностранному государству. При всем сочувствии этому делу, я присягал национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы не можем спасти Украину, обрекая американскую экономику. В марте инфляция достигла самых высоких показателей за 40 лет. Только лишь бензин подорожал на 48%. Цены на энергию - на 32%", - объяснял Пол свою позицию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, "Все, чего добьется Рэнд Пол, - это единолично затянуть столь необходимую Украине помощь", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер

Демарш сенатора вызвал недовольство среди его коллег.

"Если сенатор Пол будет упорствовать в своих безрассудных требованиях… все, чего он добьется, - это единолично затянуть столь необходимую Украине помощь", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

"Пакет готов к принятию, подавляющее большинство сенаторов с обеих сторон этого хотят", - подчеркнул Шумер.

"Украина не просит нас воевать в этой войне. Они просят только о ресурсах, необходимых им для того, чтобы защитить себя от этого безумного вторжения. И эта помощь им нужна прямо сейчас", - заявил другой сенатор от Кентукки, лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл.

Чем грозит эта задержка

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В апреле президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине в размере 33 млрд долларов, однако законодатели решили увеличить размер военной и гуманитарной помощи до 40 млрд.

Палата представителей проголосовала за этот пакет помощи 368 голосами против 57, не поддержали его лишь некоторые республиканцы.

Теперь сенаторам придется рассмотреть законопроект не в ускоренном, а в обычном режиме, и эта процедура может затянуться. Тем не менее, как ожидается, это решение будет принято на следующей неделе большинством голосов.

Задержка в выделении пакета помощи может вызвать временные проблемы для США и их союзников, пытающихся поддержать Украину, считают в Вашингтоне.

Администрация Байдена ожидает, что к 19 мая закончатся имеющиеся у нее средства, которые позволяют президенту при необходимости санкционировать предоставление Украине оружия без одобрения Конгресса.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Европейский союз предоставит дополнительные 500 млн евро на военную помощь Украине.