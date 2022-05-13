Индийская пара подала в суд на сына: он не подарил им внуков

28 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Getty Images

Пожилая пара из индийского штата Уттаракханд подала в суд на сына и его жену за причинения моральных страданий. Они оплатили сыну обучение на пилота, нашли жену и устроили свадьбу - но он не смог выполнить возложенную на него миссию и дать им внуков.

Иск подали 61-летний Санджив Прасад и его 57-летняя супруга Адана в суд города Харидвар.

Среди затрат, которые требуют возместить родители бездетного Шри Сагара, обучение в США на пилота гражданских авиалиний в 2006 году, которое обошлось в 65 тыс. долларов. Речь также идет о подаренном на свадьбу дорогом автомобиле и медовом месяце, стоившем 80 тыс. долларов и оплаченном родителями.

Шри Сагар потерял работу из-за рецессии, и семья вынуждена была финансово поддерживать его больше двух лет, рассказывает его отец.

"Скоро он нашел работу в частной авиакомпании, пилотом, и мы решили его женить, потому что моя супруга, ей 57 лет, испытывает проблемы со здоровьем. В 2016-м году мы его, наконец, женили, в надежде, что он даст нам внука, которым мы могли бы заниматься на пенсии. Но прошло почти шесть лет, а внука нет. Мы испытываем тяжелейшие моральные страдания", - сказал он в интервью Times of India.

"Обоснованные претензии"

До пенсии отец Сагара занимал высокий пост в государственном инженерно-производственном холдинге Bharat Heavy Electricals Limited.

По словам Прасада, его сын и его жена даже живут в разных городах. От поведения жены сына он тоже не в восторге.

"Мы относились к невестке как к собственной дочери, но она редко к нам приезжает, усугубляя наши страдания. Мы даже сказали ей, что если она не сможет ухаживать за ребенком из-за работы, то пусть отдает его нам, мы будем его растить. У нас почти не осталось денег - все потратили на сына", - говорит бывший государственный менеджер.

По словам представителя пары родителей, Арвинда Сриваставы, их претензии вполне обоснованы: они действительно потратили деньги и имели ожидания, которых сын не оправдал.

"Каждый родитель мечтает стать дедушкой или бабушкой. Они ждут этого уже несколько лет", - сказал он в интервью индийской газете The National.