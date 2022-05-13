Ученые сумели вырастить зелень в лунном грунте. Это может быть полезно не только для астронавтов

2 часа назад

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Автор фото, UF/IFAS Подпись к фото, Ученые очень обрадовались, что семена смогли прорасти в лунной почве

Ученые впервые вырастили зелень в лунном грунте. Удачный эксперимент является важным шагом к тому, чтобы сделать долгосрочное пребывание на Луне возможным для человека и в отдаленном будущем решить проблему дефицита продовольствия на Земле.

Исследователи взяли образцы пыли, собранной во время миссий "Аполлон" в 1969-1972 годах, и посадили в нее семена кресс-салата.

К их большому удивлению, семена проросли уже через два дня.

Автор фото, UF/IFAS Подпись к фото, Ученым дали всего один грамм почвы на каждое растение

"Не могу передать, насколько мы были поражены", - сказала Анна-Лиза Пол, профессор Университета Флориды, соавтор исследования.

Растения в лунном образце и обычной почве выглядели одинаково примерно до шестого дня. После этого появились различия. Растения в лунной почве начали испытывать стресс, медленнее развивались и в конечном итоге отставали в росте от своих земных собратьев.

Но ученые говорят, что это все равно прорыв, который имеет прикладное значение.

"Это исследование имеет решающее значение для долгосрочных целей НАСА, поскольку нам нужно будет использовать ресурсы, найденные на Луне и Марсе, для освоения источников пищи для будущих астронавтов, которые будут жить и работать в далеком космосе", - сказал глава НАСА Билл Нельсон.

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То, что семена в лунном грунте растут медленнее, - важное открытие не только с точки зрения исследования космоса, говорит Нельсон.

"НАСА работает над внедрением сельскохозяйственных инноваций, которые могут помочь нам понять, как растения преодолевают стрессовые условия в районах с дефицитом продовольствия здесь, на Земле" - объясняет глава НАСА.

Одна из проблем для исследователей заключается в том, что количество лунного грунта на Земле крайне ограничено. За трехлетний период, начиная с 1969 года, астронавты НАСА привезли с лунной поверхности 382 кг лунных пород, гальки, песка, пыли, а также кернов - проб грунта, полученных путем бурения.

Команда ученых из Университета Флориды получила для эксперимента всего 1 г почвы на одно растение из образцов, которые десятилетиями хранились под замком.