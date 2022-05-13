Британия ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой и еще 11 человек, которые, по мнению британских властей, входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина. Wall Street Journal писала, что санкции против Кабаевой подготовили и власти США, но опасались "разозлить" Путина. Издание утверждало, что Кабаева родила от Путина троих детей. Кабаева попала под санкции впервые.

В санкционный список также попали бабушка Кабаевой Анна Зацепилина, бывшая жена Путина Людмила Очеретная, двоюродный брат президента Игорь Путин, его сын Роман Путин и двоюродный племянник президента Михаил Путин, а также глава пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, которого МИД Британии называет братом бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, попавшего под санкции еще 24 февраля.

"Юрий входит в новую элиту детей ближайших соратников Путина и быстро поднялся до поста президента "Газфонда" и члена совета директоров Газпромбанка", - говорится в сообщении.

Под новые британские санкции также попал Владимир Колбин, "сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина", гендиректор ООО "Морской порт Геленджик", и Виктор Хмарин, петербургский бизнесмен и однокурсник Путина.

Санкции нацелены на "теневую сеть, обеспечивающую роскошный образ жизни Путина", заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. "Мы продолжим вводить санкции против всех, кто поддерживает путинскую агрессию, пока Украина не одержит победу", - добавила она.

"Официальные активы Путина скромны, а его образ жизни финансируется кликой семьи, друзей и элиты, - сказано в заявлении министерства. - Путин полагается на свою семью, друзей детства и избранную элиту, которые извлекли выгоду из его правления и в свою очередь поддерживают его образ жизни. В награду они получают влияние на дела государства, выходящее далеко за рамки их формальных позиций".

Кабаева - председатель совета директоров холдинга "Национальная медиагруппа" (НМГ).

Санкции против Кабаевой

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Санкции против Кабаевой требовали ввести соратники оппозиционера Алексея Навального, указывая на ее роль в российской пропаганде и близость к Путину. Кабаева с 2014 года возглавляла совет директоров НМГ, которая владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале.

На прошлой неделе Евросоюз объявил, что собирается включить Кабаеву в санкционный список, однако до сих пор шестой пакет санкций не согласован из-за споров о нефтяном эмбарго.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что пакет санкций против Кабаевой подготовили и власти США, однако "в последнюю минуту" решили их не вводить, чтобы не "разозлить" Путина.

Среди официальных лиц, обсуждающих этот шаг, существует мнение, что введение санкций против олимпийской чемпионки будет сочтено настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности между Россией и США и помешать мирным переговорам с Украиной, писала WSJ.

Ссылаясь на неназванных американских чиновников, издание отмечало, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по крайней мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.

"Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным", - говорится в релизе МИД Британии в описании причин, по которым были введены санкции. Отмечено также, что она была депутатом Госдумы от "Единой России". О бабушке Кабаевой сказано, что она, "как сообщается", получила роскошную квартиру в Москве.

По официальным данным, у Путина две взрослых дочери от брака с Людмилой Путиной (Очеретной), о разводе с которой он объявил в 2013 году. МИД Британии заявил, что Очеретная извлекала выгоду из "деловых отношений на льготных условиях" с государственными структурами.

6 апреля минфин США ввел санкции санкции против Катерины Владимировны Тихоновой и Марии Владимировны Воронцовой - именно их журналисты называли дочерями российского президента от официального брака.

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